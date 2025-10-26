पेट या कमर में महसूस होती है गांठ? हर्निया का हो सकता है संकेत, जानें क्यों हल्के में नहीं लेना चाहिए

Hernia Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी ने कई बीमारियों को जन्म दिया है. इन्हीं में से एक है हर्निया एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर के अंदरूनी अंग या टिश्यू अपनी जगह से खिसककर बाहर की ओर उभार बना लेते हैं. यह उभार अक्सर पेट या कमर में गांठ के रूप में महसूस होता है. बहुत से लोग इसे मामूली सूजन या मांसपेशियों की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर्निया को हल्के में लेना गंभीर हो सकता है. समय पर पहचान और इलाज न होने पर यह सर्जरी तक की नौबत ला सकता है.

हर्निया क्या होता है?

हर्निया तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से की दीवार कमजोर हो जाती है और अंदरूनी अंग या फैट टिश्यू उस कमजोर हिस्से से बाहर निकलने लगते हैं. इससे शरीर के उस हिस्से में गांठ, सूजन या दर्द महसूस होता है.

हर्निया के आम लक्षण (Common Symptoms of Hernia)

पेट या कमर में गांठ या उभार यह सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है. यह गांठ खड़े होने पर ज्यादा दिखती है और लेटने पर कम हो सकती है.

दबाव डालने पर दर्द खांसने, उठने या झुकने पर उस हिस्से में दर्द या असहजता महसूस हो सकती है.

भारीपन या जलन पेट में भारीपन, जलन या खिंचाव जैसा महसूस होना आम है.

पाचन संबंधी समस्याएं गैस, अपच, कब्ज या पेट में असामान्य हलचल भी हर्निया के संकेत हो सकते हैं.

हर्निया के प्रकार (Types of Hernia)

इनगुइनल हर्निया: पुरुषों में आम, जांघ के ऊपरी हिस्से में गांठ बनती है.

फेमोरल हर्निया: महिलाओं में ज्यादा होता है, जांघ के नीचे की ओर उभार आता है.

अम्बिलिकल हर्निया: नाभि के पास गांठ बनती है, बच्चों और महिलाओं में आम.

हायेटल हर्निया: पेट का हिस्सा छाती की ओर खिसक जाता है, जिससे सीने में जलन होती है.

हर्निया क्यों होता है? (Why Does Hernia Occur?)

मांसपेशियों की कमजोरी

भारी वजन उठाना

लगातार खांसी या कब्ज

प्रेगनेंसी या मोटापा

सर्जरी के बाद की कमजोरी

इलाज और सावधानियां

समय पर डॉक्टर से जांच कराएं अगर पेट या कमर में गांठ महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

सर्जरी ही स्थायी इलाज है कई मामलों में हर्निया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन से ही संभव होता है.

भारी वजन उठाने से बचें हर्निया के मरीजों को भारी चीजें उठाने से परहेज करना चाहिए.

पाचन का ध्यान रखें कब्ज और गैस से बचने के लिए फाइबर युक्त भोजन लें.

लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव:

रेगुलर एक्सरसाइज करें.

बैलेंस डाइट लें.

वेट कंट्रोल करें.

धूम्रपान और शराब से बचें

पेट या कमर में गांठ को नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है. हर्निया एक ऐसी स्थिति है जिसे समय पर पहचानकर सही इलाज से ठीक किया जा सकता है. अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर न करें.

