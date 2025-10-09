विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या ब्लैक कॉफी पीने से लिवर डिटॉक्स होता है?

Does Coffee Cleanse The Liver: आज हम आपको एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सेवन आपकी इस समस्या से राहत दिला सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या ब्लैक कॉफी पीने से लिवर डिटॉक्स होता है?
लिवर में गंदगी कैसे साफ करें?

Does Coffee Cleanse The Liver: गलत खाने-पीने की आदतें और बदलता लाइफस्टाइल के कारण शरीर में टॉक्सिन्स जमा होना एक आम समस्या बन गई है. लिवर हमारे शरीर का "डिटॉक्स ऑर्गन" है, ऐसे में इसे ठीक रखना बेहद जरूरी हो जाता है. बहुत से लोग हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए तरह-तरह के प्राकृतिक और घरेलू उपायों को आजमाते हैं, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स मिल नहीं पाते. आज हम आपको एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सेवन आपकी समस्या से राहत दिला सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो ड्रिंक डिटॉक्स.

क्या कॉफी लिवर के लिए अच्छी है? | Liver Ko Kaise Detox Kiya Ja Sakta Hai

ब्लैक कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं. यहां जानें कैसे करती है ब्लैक कॉफी लिवर को डिटॉक्स.

इसे भी पढ़ें: Exclusive:अचानक अंधा बना सकती है अनकंट्रोल Diabetes, जानें डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती लक्षण, बचाव के उपाय

कैफीन: ब्लैक कॉफी में मौजूद कैफीन मानसिक सतर्कता को बढ़ा सकता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद कर सकता है.

क्लोरोजेनिक एसिड: ब्लैक कॉफी में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है जो सूजन कम करने और लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

एंटीऑक्सीडेंट्स: ब्लैक कॉफी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकते में मदद कर सकते हैं.

क्या ब्लैक कॉफी लिवर डिटॉक्स करती है?

नियमित और सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी का सेवन लिवर की फंगक्शनिंग में सुधार ला सकता है और फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस जैसे समस्याओं का जोखिम कम कर सकता है.

ब्लैक कॉफी के फायदे

मेमोरी पॉवर: ब्लैक कॉफी को मेमोरी के लिए अच्छा माना जाता है. इसका सेवन दिमाग को शांत कर मेमोरी पॉवर को बढ़ाने में मदद कर सकता है.

डायबिटीज: ब्लैक कॉफी टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है. अगर बिना चीनी के इसका सेवन किया जाए.

वजन: ब्लैक कॉफी में कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है. जिससे तेजी से वजन कम किया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coffee For Liver Health, Coffee For Heart, Coffee For Body, Coffee, Coffee Benefits For Belly Fat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com