स्किन के लिए वरदान है पपीता, जानिए Papaya खाने और लगाने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे

Papaya Benefits: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन पर नेचुरल ग्लो रहे और वो खूबसूरत दिखे. इसके लिए कई लोग अपनी स्किन पर हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो नेचुरल ग्लोइंग स्किन पा सकें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस निखार को लाने के लिए कुदरत ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को सुंदर बना सकती हैं. ये चीजें खाने से आपकी सेहत तो अच्छी रहती ही है और इसके साथ ही अगर आप इनको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो वो भी ग्लो करती है. पपीता भी एक ऐसा ही फल है, पपीते को खाने के जितने फायदे हैं, उतने ही फायदे इसे स्किन पर लगाने से भी मिलते हैं. पपीता स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है और स्किन की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है. आपको बस ये समझना होगा कि पपीता आपकी स्किन को कैसे हेल्दी और सुंदर बनाता है.

स्किन पर पपीता लगाने के फायदे (Papaya Benefits For Skin)

एक्ने

पपीते में ब्लीचिंग गुण भी पाए जाते हैं. जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन स्किन क्लींजर की तरह भी काम करता है. साथ ही ये पोर्स में भरी गंदगी और ऑयल को भी निकाल बाहर निकालने में मदद कर सकता है. जिसकी वजह से एक्ने से छुटकारा मिलता है.

स्किन एक्सफोलिएट

स्किन को एक्सफोलिएट करने में भी पपीते का इस्तेमाल बेहद लाभदायी होता है. ये स्किन पर चढ़ी डेड सेल्स की परत को रिमूव कर देता है. इसमें ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो डेड सेल्स का आसानी से सफाया कर देते हैं.

दाग धब्बे मिटाएं

ब्लीचिंग के गुणों से भरपूर पपीता एक शानदार ब्राइटनिंग एजेंट भी है. जिससे चेहरे की मसाज करने पर चेहरे का निखार बढ़ जाता है. चेहरे पर धूप, धूल मिट्टी की वजह से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो पपीते के नियमित इस्तेमाल से धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं.

एंटी एजिंग के लिए

पपीता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने में भी मदद करता है. जिससे आपकी स्किन टाइटनिंग में मदद मिलती है. इसके साथ ही इसका इस्तेमाल स्किन पर आ फाइन लाइन्स और झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है.

ग्लोइंग स्किन के लिए

पपीते में विटामिन सी भी भरपूर ही होता है. चेहरे पर ग्लो लाने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है. इसके अलावा पपीते से इलास्टिन और कोलेजन भी स्किन को मिलता है. ऐसे में इसको खाने से और फेस पर लगाने से ग्लोइंग स्किन भी मिलती है.

