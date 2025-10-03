पेट के कीड़े मारने में कारगर है इस मसाले का पानी, बनाने का तरीका और पीना कैसे है जानिए यहां

Clove water health benefits : अक्सर हम छोटी-मोटी पेट की परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे पेट में हल्का दर्द, गैस, या कभी-कभी भूख न लगना. जिसके पीछे पेट के कीड़े भी हो सकते हैं. ये छोटे-छोटे मेहमान आपके पेट में घर बनाकर आपको अंदर से खोखला कर सकते हैं. बच्चे हों या बड़े, किसी को भी ये दिक्कत हो सकती है. ऐसे में आपको समय रहते इनका इलाज ढूंढ लेना चाहिए. आज हम आपको एक ऐसे कमाल के मसाले के बारे में बताएंगे, जिसका पानी पेट के कीड़ों को मारने में असरदार हो सकता है.

दरअसल, हम यहां पर लौंग पानी पीने के बारे में बताने जा रहे हैं. इसमें पाए जाने वाले Eugenol लंग्स और लीवर को साफ करता है, जो पेट में पनप रहे कीड़ों को खात्मा कर सकते हैं. आपको इस पानी को लगातार 2 से 3 हफ्ते पीना है, फिर देखिए कैसे आपकी स्किन ग्लो करती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है.

बता दें कि यह रेमेडी muscle_mehta इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई है.

लौंग के अन्य फायदे

लौंग में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मुंह में बैक्टीरिया को मारते हैं और सांसों की बदबू को कम करते हैं.

लौंग का पानी भोजन जल्दी और सही तरीके से पचता है. यह पेट फूलना, गैस और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है.

लौंग के पानी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं. साथ ही फैट बर्निंग की प्रोसेस को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

लौंग का पानी एक नैचुरल सूजनरोधी है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है.

इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो सर्दी, जुकाम और गले के इंफेक्शन से बचाते हैं.

लौंग का पानी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)