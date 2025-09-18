नाश्ते में ओट्स का सेवन करने से मिलते हैं कई चौंकाने वाले फायदे, जानें इसे खाने का सही तरीका भी

Oats Ke Fayde: नाश्ते में ओट्स का सेवन करना शरीर के लिए काफी लाभकारी माना जाता है. ओट्स खाने से अनगिनत लाभ शरीर को मिलते हैं. इसलिए आप अपनी डाइट में ओट्स को जरूर शामिल करें और इनसे मिलने वाले लाभों (Oats Ke Fayde) से अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं. ओट्स में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. जो शरीर को पोषण देने के साथ-साथ शरीर का वजन भी कम करने का काम करते हैं. यही कारण हैं कि जिन लोगों को वेट लॉस करना होता है, उन्हें ओट्स को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है.

Photo Credit: iStock

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ओट्स में मौजूद घुलनशील फाइबर 'बीटा-ग्लूकॉन' अधिक सक्रिय रहता है, जो पाचन को धीमा करता है और पेट लंबे समय तक भरा रखता है. ऐसा होने से भूख अधिक नहीं लगती. रिसर्च में वजन घटाने के मामले में ओवरनाइट ओट्स को थोड़ा बेहतर माना गया है

ओट्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं. इसमें भी फाइबर और बीटा-ग्लूकॉन होता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर ब्लड शुगर लेवल सही बनाए रखता है. बैड कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए खतरनाक माना गया है. ओट्स में मौजूद फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) के स्तर को कम करते हैं. ऐसे में दिल की सेहत सही बनीं रहती है और हार्ट से जुड़ी बीमारियां आपसे दूर रहती है.

कैसे खाएं ओट्स (Oats Kaise Banta Hai)

ओट्स को कई तरीकों से खाया जा सकता है. जैसे ओवरनाइट ओट्स... रात के समय ओट्स को दूध, दही या पानी में भिगोकर फ्रिज में रखा दें. इसमें बादाम, काजू और फल काट कर डाल दें. नाश्ते में इसे खा लें.

ओवरनाइट ओट्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इन्हें दूध या पानी में उबालकर भी खा सकते हैं. इसमें फल या नट्स भी मिला सकते हैं. दूध या पानी को गर्म कर लें फिर इसे ओट्स में डाल दें. ओट्स को 10 मिनट तक गर्म दूध या पानी में रहने दें. फिर इसमें फल या नट्स मिला दें. चाहें तो इसमें शुगर भी मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)