जिम छोड़िए! फिटनेस के लिए ये घरेलू काम ही हैं काफी, तन-मन दोनों रहेंगे तंदुरुस्त

Home Workout Tips: आपके रोजमर्रा के घरेलू काम ही आपकी फिटनेस का आधार बन सकते हैं. ये न सिर्फ शरीर को सक्रिय रखते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सुकून देते हैं. आइए जानते हैं कौन से काम रखेंगे आपको फिट.

Home Workout Tips: आजकल फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन हर किसी के पास जिम जाने का समय या बजट नहीं होता. अक्सर हम घरेलू कामों को बोझ या जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये छोटे-छोटे काम न केवल हमारे घर को साफ-सुथरा रखते हैं, बल्कि हमें एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल भी देते हैं. रेगुलर किए जाने वाले घरेलू काम शरीर को व्यस्त रखते हैं, कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं कौन-से घरेलू काम आपको फिजिकली एक्टिव रखते हैं और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देते हैं.

ये 5 घरेलू काम रखेंगे आपको फिट (These 5 Household Chores Will Keep You Fit)

1. बर्तन धोना

बर्तन धोना एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन यह हमारे हाथ, कलाई और कंधों के लिए एक प्रभावशाली व्यायाम है. यह लो-इम्पैक्ट एक्टिविटी है, जिससे फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है और धीरे-धीरे कैलोरी भी बर्न होती हैं.

2. झाड़ू-पोछा

झाड़ू-पोछा करना एक फुल बॉडी वर्कआउट है. इसे करते समय शरीर को झुकाना, घूमाना और खिंचाव देना पड़ता है, जिससे खासतौर से लोअर बॉडी की मसल्स एक्टिव होती हैं और यह एक तरह से कार्डियो वर्कआउट बन जाता है.

3. कपड़े धोना

हाथ से कपड़े धोना भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इससे हाथ, कंधे और पीठ की मांसपेशियों में ताकत आती है और यह कोर मसल्स को मजबूत करने में मदद करता है. वहीं, कपड़े सुखाना और तह करना एकाग्रता, संतुलन और शरीर के मूवमेंट्स के लिए लाभकारी होता है. यह छोटे-छोटे लेकिन जरूरी फिजिकल मूवमेंट को बेहतर करता है और मानसिक सतर्कता भी बढ़ाता है.

4. घर की सफाई

घर की सफाई, जैसे फर्नीचर, पंखे, खिड़की या अलमारी की धूल सफाई, शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को सक्रिय करती है. यह न केवल एक अच्छा फिजिकल वर्कआउट है, बल्कि इससे मानसिक संतुष्टि और एनर्जी का भी अनुभव होता है.

5. बागवानी

बागवानी एक ऐसा काम है जो तन और मन दोनों को सुकून देता है. पौधों को पानी देना, मिट्टी को खोदना, पौधे लगाना आदि क्रियाएं शरीर की सभी मसल्स को एक्टिव करती हैं और यह एक नेचुरल फुल-बॉडी एक्सरसाइज के समान है. साथ ही यह मानसिक तनाव को कम कर, मन को भी शांति देती है.

6. सीढ़ियां चढ़ना

सीढ़ियां चढ़ना एक सरल और प्रभावी कार्डियो एक्सरसाइज है. जब हम लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह न केवल हार्ट रेट को बैलेंस करता है, बल्कि एक्स्ट्रा वेट को कम करने में मदद करता है. इसलिए अगली बार जब आप घर का कोई काम करें, तो उसे बोझ नहीं बल्कि सेहत का वरदान समझें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

