बहुत थके होने के बाद भी क्यों नहीं आती है आपको नींद? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Thakne ke bad kyun nahin aati need: नींद हमारी अच्छी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं. 8 घंटे की नींद आपको पूरे दिन काम करने के लिए तैयार करती है. यह आपकी मेंटल और फिजकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है. यही कारण है डॉक्टर 8 घंटे की नींद पूरी करने की सलाह देते हैं. लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल के चलते लोगों की नींद पर बुरा असर पड़ रहा है. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें थके होने के बाद भी रात में नींद नहीं आती. पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं. जिसके कारण पूरे दिन थके-थके रहते हैं और काम में भी मन नहीं लगता है. इसी बारे में हाल ही में 33 साल से भी ज्यादा अनुभव वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रशांत काटाकोल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा की है. जिसमें इसके पीछे का कारण और अच्छी नींद के लिए 4 आसान टिप्स बताए हैं. जिसके बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में विस्तार से बता रहे हैं...

थके होने के बावजूद नींद न आने का कारण

डॉक्टर प्रशांत बताते हैं कि न्यूरोसर्जन के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि आपका पूरे दिन काम करने की आदतें स्लीपिंग साइकिल को खराब करती हैं. कुछ लोग कई घंटों बिना उठे लगातार काम करते रहते हैं, जिससे शरीर इनएक्टिव रहते हैं जिससे रात में नींद नहीं आती है.

लेकिन आप 4 एक्टिविटी को शामिल कर लेते हैं,तो फिर आपका सुकून और चैन की नींद पाने से कोई नहीं रोक सकता है-

काम के बीच में वॉक

डॉक्टर कहते हैं दिमाग थकने के साथ शरीर का एक्टिव होना भी जरूरी है. इसलिए आप काम के बीच में कुछ देर उठकर वॉक जरूर करें. इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा.

सोने से पहले लाइट ऑफ

वहीं, न्यूरोसर्जन का यह भी कहना है कि सोने से पहले घर की लाइट्स को धीमा कर दें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी.

सोने से 3 घंटे पहले फोन का न करें यूज

वहीं, सोने से 3 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन से दूर रहें. अच्छी नींद के लिए यह आदत सबसे पहले अपना लीजिए.

जल्दी डिनर कर लीजिए

चौथी सबसे जरूरी बात, सूर्यास्त के साथ डिनर कर लीजिए. साथ ही 20 मिनट वॉक करें. इससे आपका पेट तो दुरुस्त रहेगा ही साथ ही नींद भी अच्छी आएगी. ब्लोटिंग और अपच की परेशानी नहीं होगी.

आज से आप इन 4 आदतों को अपनाकर अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)