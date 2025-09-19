शरीर में हो गई है बायोटीन की कमी, तो इन 5 चीजों को खाकर कर सकते हैं 1 महीने में दूर...

Biotin ki kami kaise door karen : विटामिन बी काम्पलेक्स का बायोटिन बी7 होता है. यह स्किन की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. इसकी कमी से चेहरे की चमक गायब हो जाती है, ड्राइनेस नजर आने लगती है. इसके अलावा बायोटीन आपके बालों, नाखूनों, आंखों और लिवर की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. ऐसे में आपको शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा बनाए रखना जरूरी है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसे सूपरफूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके सेवन से बॉडी में बोयोटिन की कमी आसानी से दूर की जा सकती है...

बायोटिन की कमी दूर करने के लिए 5 सूपरफूड्स - How to overcome biotin deficiency

अंडे (egg) का पीला हिस्सा बायोटीन से भरपूर होता है. ऐसे में हर दिन एक या दो अंडे खाना बायोटीन (Biotin ke lie kya khayen) की कमी को तेजी से बॉडी में कवर किया जा सकता है.

बादाम और अखरोट (Almonds and Walnuts) ये सूखे मेवे (Dry fruits) न सिर्फ स्वाद से भरपूर होते हैं, बल्कि बायोटीन के भी रिच सोर्स माने जाते हैं. मुट्ठी भर बादाम या अखरोट को अपने नाश्ते में शामिल करें या शाम के नाश्ते में खाएं.

शकरकंद (Sweet Potato) बायोटीन से भरपूर होती है. इसमें फाइबर और विटामिन ए भी होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है. इसे उबालकर, भूनकर या सब्जी बनाकर खाया जा सकता है.

मशरूम (Mushrooms) भी बायोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसे अपनी दाल, सब्जी या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.

एवोकाडो (Avocado) भी बायोटीन के लिए एक सुपर-फूड माना जाता है. इसमें हेल्दी फैट और कई और पोषक तत्व भी होते हैं. आप इसका सलाद, टोस्ट पर या स्मूदी बनाकर खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)