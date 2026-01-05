सुबह उठते ही थकान क्यों महसूस होती है? डॉक्टर ने बताई अंदरूनी वजह और आपकी 7 गलतियां

Morning Fatigue Causes: अक्सर लोग कहते हैं, मैं तो पूरी नींद लेता हूं, फिर भी सुबह उठते ही थकान क्यों लगती है? यह समस्या आज सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 20-30 साल के युवा भी सुबह उठते ही सुस्ती, भारी सिर, शरीर में दर्द और मन न लगने की शिकायत करने लगे हैं. कई लोग इसे आलस समझते हैं, तो कई चाय-कॉफी का सहारा लेकर दिन की शुरुआत करते हैं. लेकिन, डॉक्टरों के मुताबिक, सुबह की थकान कोई मामूली बात नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत हो सकती है.

भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल देखना, तनाव, अनियमित खाने की आदतें और खराब नींद ये सब मिलकर शरीर को अंदर से थका देते हैं. बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन शरीर और दिमाग पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाते. यही वजह है कि सुबह उठते ही इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है.

लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सरीन के अनुसार, सुबह की थकान सिर्फ नींद की कमी नहीं होती. इसके पीछे हार्मोनल असंतुलन, खराब लाइफस्टाइल और कुछ छुपी हुई मेडिकल वजहें भी हो सकती हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

सुबह उठते ही थकान महसूस होने की अंदरूनी वजहें | Underlying Reasons for Feeling Tired as Soon as You Wake up in The Morning

1. नींद पूरी लेकिन क्वालिटी खराब

कई लोग 7-8 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी थकान रहती है. इसकी वजह होती है डीप स्लीप की कमी. सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखने से दिमाग एक्टिव रहता है. नींद बार-बार टूटती है, शरीर ठीक से रिपेयर नहीं हो पाता, ऐसी नींद से उठने के बाद दिमाग और मांसपेशियां दोनों थकी रहती हैं.

2. तनाव और ओवरथिंकिंग

डॉ. सरीन बताते हैं कि मानसिक तनाव सुबह की थकान की बड़ी वजह बन चुका है. दिमाग रात में भी आराम नहीं करता. चिंता और ओवरथिंकिंग नींद की क्वालिटी बिगाड़ देती है, सुबह उठते ही भारीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होता है.

3. शरीर में पानी की कमी

रात भर सोते समय शरीर को पानी नहीं मिलता. अगर दिन में भी पानी कम पिया जाए, तो सुबह डिहाइड्रेशन महसूस होता है. सिर भारी लगता है, शरीर में सुस्ती रहती है, कमजोरी महसूस होती है.

4. आयरन और विटामिन की कमी

सुबह उठते ही थकान का एक बड़ा कारण एनीमिया (आयरन की कमी) और विटामिन B12 या D की कमी भी हो सकती है. बिना मेहनत के भी थक जाना, चक्कर आना, हाथ-पैरों में भारीपन. ये लक्षण लंबे समय तक रहें, तो जांच कराना जरूरी है.

5. देर रात खाना या गलत डिनर

रात को बहुत भारी, तला-भुना या देर से खाना खाने पर शरीर रात भर उसे पचाने में लगा रहता है. पाचन ठीक से नहीं हो पाता, नींद हल्की रहती है, सुबह उठते ही शरीर थका हुआ लगता है.

6. हार्मोनल असंतुलन

डॉ. सरीन के अनुसार, थायरॉइड, ब्लड शुगर और कोर्टिसोल हार्मोन का असंतुलन भी सुबह की थकान की वजह बन सकता है. सुबह उठने में मुश्किल, दिनभर एनर्जी की कमी, मूड स्विंग्स का कारण बन सकता है.

7. फिजिकल एक्टिविटी की कमी

पूरा दिन बैठे रहना और एक्सरसाइज न करना भी शरीर को सुस्त बना देता है. मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ता है, सुबह शरीर भारी लगता है.

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर सुबह की थकान:

2-3 हफ्तों से ज्यादा बनी रहे.

नींद पूरी होने के बाद भी जाए नहीं.

चक्कर, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज हो.

तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

सुबह तरोताज़ा उठने के आसान उपाय

सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रखें.

रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत बनाएं.

हल्का और जल्दी डिनर करें.

सुबह धूप लें और थोड़ा टहलें.

दिन में पर्याप्त पानी पिएं.

सुबह उठते ही थकान महसूस होना शरीर का साइलेंट अलार्म हो सकता है. यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं आपकी नींद, खानपान या स्वास्थ्य में गड़बड़ी है. अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए और लाइफस्टाइल सुधारी जाए, तो दिन की शुरुआत फिर से एनर्जी और ताजगी के साथ हो सकती है.