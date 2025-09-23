नवरात्रि व्रत रखने से शरीर को क्या फायदे होते हैं?

Navratri Vrat Karne Ke Fayde: पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और बहुत से लोग नौ दिनों तक व्रत भी रखते हैं. व्रत रखना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है. जैसा की आप जानते ही होंगे व्रत के समय लोग सात्विक भोजन का ही सेवन करते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बना सकता है, बल्कि शरीर के अंदर जमा विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालने में मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत रखने से हमारे शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और यह कैसे एक प्राकृतिक डिटॉक्स की तरह काम कर सकता है.

नवरात्रि में व्रत रहने से क्या होता है?

पेट को आराम मिलता है: व्रत के समय लोग फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, और हल्का खाना ही खाते हैं, जो पचने में आसान होता है और पाचन क्रिया को ठीक रखकर गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. जिन लोगों को पेट जसे जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए हल्का खाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

वजन: व्रत के दौरान फल और उबला हुआ खाने का ही सेवन किया जाता है जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने के साथ ही साथ वजन घटाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इन फलों का सेवन आपके वेट लॉस जर्नी को और आसान बना सकता है.

डिटॉक्सिफिकेशन: व्रत के दौरान हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करने से शरीर के अंदर जमा विषैले तत्वों को बाहर निकाला जा सकता है, जिससे लिवर, किडनी और आंतों को साफ करने में मदद मिल सकती है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है.

स्ट्रेस: व्रत के दौरान ज्यादातर समय पूजा, ध्यान और भजन-कीर्तन में लगाया जाता है, जिससे तनाव और चिंता कम हो सकती है और मानसिक शांति मिल सकती है.

इम्यूनिटी: सात्विक भोजन और संयमित दिनचर्या से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है. फल, मेवे और दूध जैसे चीजों का सेवन शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान कर सकते हैं, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिल सकती है. अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो व्रत रखना अपने लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

