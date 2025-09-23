नवरात्रि के व्रत में क्या-क्या पी सकते हैं?

Navratri Mein Kya Pee Sakte Hain: नवरात्रि एक पवित्र और ऊर्जा से भरपूर त्योहार है, जिसमें लोग व्रत रखते हैं और पूजा-पाठ करते हैं. वहीं, व्रत के दौरान पूरा दिन भूखा रहने से कुछ लोगों को अक्सर कमजोरी, थकान और चक्कर आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी हेल्दी और ऊर्जा देने वाले ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रदान कर सकती हैं. ये हेल्दी ड्रिंक्स न सिर्फ पीने में स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि व्रत के नियमों के अनुसार भी होती हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन सी हैं वो ड्रिंक्स जिनका सेवन व्रत में किया जा सकता है.

नवरात्रि व्रत में क्या पीना चाहिए?

नारियल पानी: नारियल पानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है, जो शरीर की थकान को कम करने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. व्रत के दौरान इसका सेवन एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम कर सकता है और जो पाचन को ठीक रखकर पेट को ठंड रख सकता है.

साबूदाना शेक: व्रत के दौरान साबूदाना का सेवन ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आप इसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं. इसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रख सकते हैं. आप चाहें, तो इसे दूध और शहद या गुड़ के साथ मिलाकर बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं.

नींबू-पानी और शहद: व्रत के समय सुबह खाली पेट नींबू पानी में शहद मिलाकर पीने से शरीर को ताजगी मिलती है. इतना ही नहीं, इसका सेवन व्रत में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी उपयोगी है. नींबू का रस और शहद मिलाकर बनाई गई ये हेल्दी ड्रिंक शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव रखने में मदद कर सकती है और शरीर को ठीक रख सकती है.

फ्रूट स्मूदी: केले, सेब, अनार और पपीता जैसे फलों से तैयार की गई फ्रूट स्मूदी व्रत के दौरान एक सुपरफूड की तरह काम कर सकती है. आप चाहें, तो इसमें दही या नारियल दूध मिलाकर इसे तैयार कर सकते हैं. फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये हेल्दी ड्रिंक शरीर को पूरे दिन ताजगी और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)