चुटकियों में सेट हो जाएगी खिसकी हुई नाभि, बस कर लें ये आसान घरेलू उपाय

Nabhi Khisakne Ke Gharelu Upay: नाभि खिसकने की समस्या किसी को भी हो सकती है. इस समस्यों को आमतौर पर कई लोग हल्के में लेते हैं. लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये आगे जाकर गंभीर परेशानी दे सकती है. नाभि खिसकने पर पेट या नाभि वाले हिस्सें में दर्द या असहजता लगती है. इतना ही नहीं पाचन समस्याएं भी होने लग जाती हैं. आखिर नाभि क्यों खिसकती है और इसे कैसे घर पर सही किया जा सकता है, आइए जानते है इसके बारे में.

नाभि खिसकने के कारण

कई बार भारी सामान उठाते समय नाभि खिसक जाती है. तो कुछ मामलों में अचानक तेज व्यायाम या कूदन ने भी ये हिल जाती है. जिन लोगों को कब्ज और गैस की समस्या रहती हैं या जिनके पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं. उन्हें भी ये समस्या हो सकती.

नाभि खिसकने पर क्या करें (Nabhi Khisakne Ke Gharelu Upay)

तेल मालिश

नाभि की मालिश करने से आराम मिलता है और ये समस्या दूर हो जाती है. नाभि के चारों ओर और अंदर 2-3 बूंद सरसों का तेल डालें. फिर हल्के हाथों से मालिश करेंय नाभि धीरे-धीरे अपनी जगह लौट आएगी.

गर्म पानी से सिकाई

नाभि खिसकने पर पेट में काफी तेज दर्द होता है. दर्द होने पर अगर गर्म पानी की बोतल से सिकाई की जाए तो आराम मिलता है. यहां तक की नाभि सही जगह पर भी आ जाती है.

योगा

योगासन में पवनमुक्तासन और मकरासन को विशेष रूप से लाभकारी माना गया है क्योंकि ये आसन पेट की मांसपेशियों को संतुलित करके नाभि को सही स्थिति में लाते हैं

डॉक्टर से जांच करवाएं

ऊपर बताए गए दोनों उपाय अगर कारगर साबित न हों तो आप डॉक्टर से परामर्श लें. उनके द्वारा बताई गई एक्सरसाइज करें. स्वयं उपचार न करें.

इन बातों का रखें ध्यान

नाभि खिसकने से बचने के लिए भारी सामान उठाने से परहेज करें. पेट में कब्जी की समस्या न होने दें. कब्ज की समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त आहार लें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं भोजन के तुरंत बाद दौड़े नहीं नियमित योग और व्यायाम से पेट की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और नाभि खिसकने की संभावना कम हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)