विज्ञापन
विशेष लिंक

नारियल तेल चेहरे पर लगाने से क्या होगा? 15 दिन अपना लें ये आदत फिर देखें क्या होगा

Nariyal Tel Ke Skin Ke Liye Fayde: आज हम आपको एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प बताने वाले हैं जो त्वचा को गहराई से पोषण देगा और साइड इफेक्ट से भी बचाएगा. 

Read Time: 3 mins
Share
नारियल तेल चेहरे पर लगाने से क्या होगा? 15 दिन अपना लें ये आदत फिर देखें क्या होगा
रोजाना चेहरे पर नारियल का तेल लगाने से क्या होता है?

Nariyal Tel Ke Skin Ke Liye Fayde: सर्दियां अपने साथ कई स्किन से जुड़ी समस्याएं लेकर आती है. इस मौसम में चेहरे की त्वचा रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी लगने लगती है जिससे बचने के लिए लोग महंगी क्रीम और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा फायदा मिल नहीं पाता. अगर आप भी इस दिक्कत से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प बताने वाले हैं जो त्वचा को गहराई से पोषण देगा और साइड इफेक्ट से भी बचाएगा. 

चेहरे पर नारियल तेल कैसे लगाएं | Coconut Oil Benefits

नारियल तेल एक ऐसा घरेलू उपाय है जो सर्दियों में चेहरे की देखभाल के लिए बेहद असरदार साबित हो सकता है.  यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है जो त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और ग्लोइंग बनाता है. ऐसे में अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले नारियल तेल को चेहरे पर लगाते हैं तो न केवल रूखापन दूर कर सकते हैं , बल्कि झुर्रियों, दाग-धब्बों और मुंहासों जैसी समस्याओं से भी राहत पा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: ये हैं अंडे की 5 सबसे हेल्दी रेसिपीज, खाने में टेस्टी और बनेगी फटाफट

नारियल तेल लगाने के फायदे

त्वचा को मॉइस्चर करता है: सर्दियों के मौसम में त्वचा में नमी की कमी होना आम बात है. नारियल तेल में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स त्वचा की गहराई में जाकर उसे हाइड्रेट करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप इस तेल को रोजाना रात में सोने पहले लगते हैं तो चेहरे को हाइड्रेट रख सकते हैं. 

झुर्रियों को कम करता है: जो लोग झुर्रियों और फाइन लाइन्स की समस्या से परेशान रहते हैं उन्हें रात को सोने से पहले नारियल तेल चेहरे पर जरूर लगाना चाहिए. इस तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे एजिंग धीमी होती है और झुर्रियों और फाइन लाइन्स से राहत पाई जा सकती है. 

चमकदार बनाता है: नियमित रूप से रात को नारियल तेल लगाने से स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाया जा सकता है. अगर आप घर बैठे स्किन को चमकदार बनाना चाहते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Benefits Of Coconut Oil, Skin Care Tips, Coconut Oil For Skin, Coconut Oil For Skin Whitening
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com