ये हैं अंडे की 5 सबसे हेल्दी रेसिपीज, खाने में टेस्टी और बनेगी फटाफट

Egg Recipes For Breakfast: ब्रेकफास्ट में ज्यादातर लोग अंडे खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा के साथ- साथ अमीनो एसिड, विटामिन A, D, E, B12, आयरन और हेल्दी फैट होता है. इसी के साथ ही यह जल्दी बन जाता है और इसकी ज्यादातर रेसिपी काफी आसान होती है. ऐसे में अगर आपको भी अंडे बहुत ज्यादा पसंद है और अंडे की एक ही तरह की रेसिपी खा- खा कर बोर हो गए हैं, तो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, कि आप अंडे को कितने तरीके से बना सकते हैं. आइए जानते हैं.

हेल्दी अंडे की रेसिपी | Healthy Egg Recipes

एवोकाडो एग टोस्ट: सोशल मीडिया के कारण एवोकाडो अब हर घर में फेमस हो गया है. वहीं यह मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है. बता दें, आप एवोकाडो एग टोस्ट की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जिसका स्वाद काफी टेस्टी होता है. वहीं इसे बनाना आसान है, पहले एवोकाडो को मैश करें, फिर टोस्ट के ऊपर मैश एवोकाडो और फ्राइड एग रख दें. बता दें, एवाकाडो का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसे में आप इसके प्याज, टमाटर,नमक, मिर्च मिला सकते हैं.

वेजिटेबल एग मफिन: ये मिनी फ्रिटाटा हैं जिन्हें कटी हुई शिमला मिर्च, पालक, प्याज और टमाटर के साथ मफिन टिन में बेक किया जाता है. वेजिटेबल एग मफिन प्रोटीन से भरपूर होता है. अगर आप इसे बना रहे हैं तो तलने के बजाय बेक करें. ऐसा करने पर ये पोषक तत्वों बरकरार रहेंगे और स्वाद भी अच्छा आएगा.

पालक और मशरूम एग व्हाइट ऑमलेट: अगर आप सुबह- सुबह अपने ब्रेकफास्ट में हरी सब्जियां शामिल करना चाहते हैं, तो पालक और मशरूम एग व्हाइट ऑमलेट बना सकते हैं. यह रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं. आयरन से भरपूर पालक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मशरूम के साथ पकाए गए एग व्हाइट से आपको कम कैलोरी के साथ प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा.

उबले अंडे की चाट: ब्रेकफास्ट या शाम के समय कुछ चटपटा खाने की सोच रहे हैं तो उबले अंडे की चाट बना सकते हैं. इसे बनाना काफी आसान है, बस उबले अंडे में कटे हुए प्याज, टमाटर, नींबू का रस, हरा धनिया और चाट मसाला मिला लीजिए, आपकी चाट तैयार है.

एग करी विद बॉयल एग: टमाटर-प्याज की ग्रेवी में उबले अंडे डाल दीजिए और कम से कम तेल और जीरा व हल्दी जैसे मसालों के साथ भून लीजिए. आपकी एग करी तैयार है. आप इसे चावल या आटे, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं. लंच टाइम के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

