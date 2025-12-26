बॉडी में छिपी हुई चर्बी कैसे करें कम? बीन्स से लेकर दाल तक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने शेयर की चीट शीट

How To Reduce Hidden Body Fat: शरीर में मोटापा बढ़ना आज के समय में आम समस्या है. शरीर में मोटापा बढ़ना सिर्फ सामने से दिखना नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर भी चर्बी बढ़ती है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है. दरअसल, विसरल फैट हमारे शरीर में मौजूद एक प्रकार का फैट है, जो हमारे आंतरिक अंगों के आसपास जमा होता है. यह फैट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है जैसे कि हार्ट रोग, शुगर और अन्य कई बीमारियों का कारण बन सकता है. AIIMS से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें विसरल फैट को कम करने के लिए आहार टिप्स शेयर किए हैं.

बीन और दाल

बीन और दाल विसरल फैट को कम करने वाले फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं. यह फाइबर पाचन को धीमा करते हैं, भूख को कम करते हैं और कैलोरी की मात्रा को कम करते हैं.

एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल

एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट रोग के खतरे को कम करते हैं.

विसरल फैट को कम करने के लिए ग्रीन टी बहुत असरदार हो सकता है. ग्रीन टी में कैटेचिन होते हैं, जो विसरल फैट को कम करते हैं और एनर्जी को बढ़ावा देते हैं.

चिया सीड्स विसरल फैट कम करने में मददगार हैं, क्योंकि इनमें मौजूद हाई फाइबर पेट भरा रखता है, जिससे कम खाने से भूख कम लगती है और ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन घटाते हैं व मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, जिससे शरीर की चर्बी कम होती है.

हरे केले में मौजूद प्रतिरोधी स्टार्च विसरल फैट यानी आंत की चर्बी कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह पेट भरा रखता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और गट बैक्टीरिया को स्वस्थ रखकर शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाता है, जो फैट बर्निंग के लिए अच्छे हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.