अंडरआर्म्स पर पड़े डार्क पैच कैसे साफ करें? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया क्या करने से क्लीन और स्मूद हो जाएंगी आपकी Underarms

Underarms Dark Patch: अंडरआर्म्स पर डार्क पैच होना बहुत आम समस्या है. हालांकि, कई लोगों के लिए ये शर्मिंदगी का कारण बनने लगता है. खासकर महिलाएं डार्क अंडरआर्म्स के कारण स्लीवलेस कपड़े पहनने से कतराने लगती हैं. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि सही देखभाल और सही प्रोडक्ट से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसी विषय पर डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बालानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने अंडरआर्म्स की डार्कनेस को साफ करने का आसान और असरदार तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

अंडरआर्म्स पर डार्क पैच क्यों पड़ते हैं?

अंडरआर्म्स की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है. बार-बार शेव करने से स्किन पर माइक्रो कट्स आते हैं, जिससे पिगमेंटेशन बढ़ सकती है. इससे अलग वैक्सिंग, ज्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहनना, डिओडरेंट का ज्यादा इस्तेमाल भी अंडरआर्म्स के डार्क होने की बड़ी वजहें हैं. इन सब कारणों से वहां डेड स्किन जमा हो जाती है और त्वचा धीरे-धीरे डार्क दिखने लगती है.

इसके लिए स्किन की डॉक्टर ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. Glycolic Acid एक तरह का AHA (Alpha Hydroxy Acid) है. यह त्वचा की ऊपरी परत से डेड स्किन को हटाने में मदद करता है. जब डेड स्किन हटती है, तो डार्क पैच धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं. ग्लाइकोलिक एसिड स्किन टेक्सचर को स्मूद करता है और अंडरआर्म्स को ज्यादा साफ और ब्राइट दिखाने में मदद करता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बालानी के अनुसार, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर को साफ और सूखी अंडरआर्म्स पर लगाएं और छोड़ दें. लगाने के बाद स्किन को धोने की जरूरत नहीं होती है. अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें. साथ ही इसे हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करें.



इन बातों का रखें ध्यान

ग्लाइकोलिक एसिड लगाने के दिन शेविंग या वैक्सिंग न करें.

लगाने के बाद हल्का, फ्रेगरेंस-फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं.

इसे रोजाना इस्तेमाल न करें, साथ ही बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, इसके नियमित और सही इस्तेमाल से 3-4 हफ्तों में अंडरआर्म्स का रंग हल्का होने लगता है और स्किन ज्यादा स्मूद नजर आने लगती है. बहुत ज्यादा डार्क पैच होने पर थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

अगर जलन, खुजली या रैश हो, तो तुरंत इस्तेमाल बंद करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें. सही प्रोडक्ट और सही तरीका अपनाकर आप अपनी अंडरआर्म्स को क्लीन और स्मूद बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.