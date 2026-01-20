विज्ञापन
मिथ्स और फैक्ट्स: रात में फल खाना जहर के समान या सेहत का सुपरफूड? सच जानकर चौंक जाएंगे आप

Fruit at Night: रात में फल खाने का सच क्या है, किन लोगों के लिए यह फायदेमंद है, किन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और फल खाने का सही तरीका क्या है. आइए यहां जानते हैं.

Fruit at Night: लोगों का मानना है कि फल जल्दी पचते हैं और रात में पाचन धीमा होता है.

Eating Fruit Myths: फल को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन जैसे ही बात रात में फल खाने की आती है, लोगों के मन में डर बैठ जाता है. कोई कहता है कि रात में फल खाने से पेट फूल जाता है, तो कोई मानता है कि इससे शुगर बढ़ जाती है. सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी ने इस मिथक को और मजबूत कर दिया है कि रात में फल खाना जहर के समान है. लेकिन, सवाल यह है क्या सच में रात में फल खाना नुकसानदेह है, या फिर यह सिर्फ अधूरी जानकारी और गलत धारणाओं का नतीजा है?

इस लेख में हम आसान भाषा में समझेंगे कि रात में फल खाने का सच क्या है, किन लोगों के लिए यह फायदेमंद है, किन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और फल खाने का सही तरीका क्या है.

मिथ: रात में फल खाने से पेट खराब हो जाता है

लोगों का मानना है कि फल जल्दी पचते हैं और रात में पाचन धीमा होता है, इसलिए फल पेट में गैस, एसिडिटी या भारीपन पैदा करते हैं.

फैक्ट:

हर इंसान का पाचन अलग होता है. अगर किसी का डाइजेशन कमजोर है और वह भारी या बहुत मीठे फल रात में खा ले, तो दिक्कत हो सकती है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि फल ही दोषी हैं.

मिथ: रात में फल खाने से वजन बढ़ता है

कई लोग सोचते हैं कि फल में शुगर होती है, इसलिए रात में खाने से फैट बढ़ जाता है.

फैक्ट:

फल की नेचुरल शुगर शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होती. वजन तब बढ़ता है जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेते हैं. एक सेब, पपीता या अमरूद रात में खाने से मोटापा नहीं बढ़ता.

मिथ: डायबिटीज के मरीज रात में फल नहीं खा सकते

यह धारणा खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों में बहुत आम है.

फैक्ट:

डायबिटीज में फल पूरी तरह मना नहीं होते. बस सही फल और सही मात्रा जरूरी है. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल सीमित मात्रा में रात को भी खाए जा सकते हैं.

रात में फल खाने के फायदे | Benefits of Eating Fruit at Night

हल्का डिनर: अगर आप भारी खाना नहीं खाना चाहते, तो फल पेट को हल्का रखते हैं.
फाइबर से भरपूर: कब्ज की समस्या में मददगार.
मीठे की क्रेविंग कम: जंक फूड से बचाव.
विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट: शरीर की रिकवरी में सहायक

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

  • जिनको एसिडिटी या गैस की समस्या रहती है
  • IBS या कमजोर पाचन वाले लोग
  • बहुत देर रात फल खाने वाले
  • दूध या दही के साथ फल मिलाकर खाने वाले

रात में कौन-से फल बेहतर हैं?

  • पपीता
  • सेब
  • नाशपाती
  • अमरूद
  • कीवी

बहुत मीठे फल (आम, चीकू) या साइट्रस फल (संतरा) देर रात नहीं खाने चाहिए.

फल खाने का सही समय क्या है?

  • सोने से 2-3 घंटे पहले फल खाएं
  • बहुत ठंडे फल न खाएं
  • मात्रा सीमित रखें
  • फलों को डिनर का विकल्प बनाएं, डिनर के बाद नहीं.

रात में फल खाना न तो ज़हर है और न ही कोई चमत्कारी सुपरफूड. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा फल खा रहे हैं. कितनी मात्रा में खा रहे हैं. आपकी पाचन क्षमता कैसी है. अगर फल सही तरीके और सही समय पर खाए जाएं, तो वे रात में भी सेहत के दोस्त बन सकते हैं, दुश्मन नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

