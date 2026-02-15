विज्ञापन
मिजोरम में HIV रेट नेशनल एवरेज से 13 गुना ज्यादा, जानें एचआईवी क्यों होता है और किन लोगों को ज्यादा रिस्क

Mizoram HIV Cases: राज्य के हेल्थ मिनिस्टर लालरिनपुई ने बताया कि मिजोरम में लगभग 70 प्रतिशत HIV संक्रमण यौन संपर्क (Sexual Transmission) के माध्यम से फैल रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है.

HIV छूने, साथ बैठने, खाना शेयर करने या गले मिलने से नहीं फैलता.

HIV Rate In Mizoram: भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम में HIV संक्रमण की बढ़ती दर ने सभी को चिंता में डाल दिया है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, जहां देशभर में HIV का औसत लगभग 0.2 प्रतिशत है, वहीं मिजोरम में यह दर 2.74 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, यानी नेशनल एवरेज से लगभग 13 गुना ज्यादा. यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य चेतावनी है. राज्य के हेल्थ मिनिस्टर लालरिनपुई ने बताया कि मिजोरम में लगभग 70 प्रतिशत HIV संक्रमण यौन संपर्क (Sexual Transmission) के माध्यम से फैल रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है. उन्होंने जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाने और कंडोम के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया. अधिकारियों का मानना है कि असुरक्षित यौन संबंध, जागरूकता की कमी और HIV से जुड़ा सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) इसके प्रमुख कारण हैं.

HIV क्या है और कैसे शरीर को प्रभावित करता है?

HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) पर हमला करता है. यह खासकर CD4 या हेल्पर T-सेल्स नामक व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है. यही सेल्स हमारे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने का काम करती हैं.

जब HIV इन कोशिकाओं को धीरे-धीरे खत्म कर देता है, तो शरीर सामान्य संक्रमणों से भी लड़ने में असमर्थ हो जाता है. अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह स्थिति AIDS (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) में बदल सकती है, जो HIV की सबसे गंभीर स्टेज है.

HIV कैसे फैलता है? (How is HIV spread?)

HIV मुख्य रूप से इन तरीकों से फैलता है:

  • बिना कंडोम के असुरक्षित यौन संबंध
  • संक्रमित सुई या सिरिंज शेयर करना
  • संक्रमित खून चढ़ाने से (हालांकि आजकल खून की जांच जरूरी है)
  • गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे को

ध्यान देने वाली बात यह है कि HIV छूने, साथ बैठने, खाना शेयर करने या गले मिलने से नहीं फैलता.

मिजोरम में मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

  • असुरक्षित यौन व्यवहार- कंडोम का कम इस्तेमाल.
  • जागरूकता की कमी - कई लोग अब भी HIV के बारे में सही जानकारी नहीं रखते.
  • ड्रग्स के लिए सुई शेयर करना - कुछ इलाकों में यह बड़ी समस्या है.
  • सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) - लोग जांच कराने या इलाज लेने से डरते हैं.
  • बेवफाई और एक से ज्यादा पार्टनर - संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है.

किन लोगों को ज्यादा जोखिम है?

  • बिना सुरक्षा के यौन संबंध रखने वाले लोग
  • एक से ज्यादा यौन साथी रखने वाले
  • इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेने वाले
  • HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित संबंध रखने वाले
  • जिनकी नियमित जांच नहीं होती

शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं?

HIV के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं:

  • बुखार
  • ठंड लगना
  • गले में खराश
  • थकान
  • मांसपेशियों में दर्द
  • रात में ज्यादा पसीना

कई बार यह लंबे समय तक बिना लक्षण के भी रह सकता है, इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है.

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

HIV का अभी तक पूरी तरह इलाज संभव नहीं है, लेकिन एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से संक्रमित व्यक्ति लंबा और सामान्य जीवन जी सकता है. बचाव के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं:

  • हर बार कंडोम का इस्तेमाल करें.
  • सुई या सिरिंज कभी शेयर न करें.
  • समय-समय पर HIV जांच कराएं.
  • जागरूकता फैलाएं और भेदभाव न करें.

मिजोरम की स्थिति हमें यह सिखाती है कि HIV सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है. जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार और समय पर जांच ही इस खतरे को रोकने की सबसे बड़ी कुंजी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

