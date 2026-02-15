फ्लिपकार्ट की महाशिवरात्रि पर 9 रुपये वाली डील, फायदा उठा लो झटपट, अब भी यह खास ऑफर

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि को लेकर ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने खाल डील का ऐलान किया है. लिस्ट डिटेल्स के मुताबिक, 9 रुपये से डील शुरु है. यहां से उपभोक्‍ता अपनी पूजा और व्रत का सामान ऑर्ड कर सकते हैं, जो उनके पास म‍िनटों में पहुंच जाएगा. दरअसल, फ्लिपकार्ट पर महाश‍िवरात्र‍ि को ध्‍यान में रखते हुए यह डील दी है. ताक‍ि उनके उपभोक्‍ताओं को क‍िसी प्रकार की परेशानी ना हो. इसके अलावा, इस डील में वह एक लंबी ल‍िस्‍ट पेश कर रही हैं, ज‍िसे उपभोक्‍ता अपनी जरूरत के अनुसार मंगा सकते हैं.

नया आधार कार्ड अब ऐसा द‍िखने वाला है! ये 2 चीजें हो जाएंगी गायब, यह होगा खास

यह वह खास डील



महाश‍िवरात्र‍ि के दौरान फ्लिपकार्ट म‍िनट्स के तहत खास डील दे रहा है. इसमें उपभोक्‍ता के पास 10 से 20 म‍िनट के अंदर सामान घर पर पहुंच जाएगा.

उपभोक्‍ता यह मंगा सकते हैं



महाश‍िवरात्र‍ि के दौरान घर बैठे उपभोक्‍ता दूध, शहद, गंगाजल, अगरबत्‍ती, फूल और म‍िठाई वगैरह को घर बैठे मंगवाया जा सकेगा. फ्लिपकार्ट पर महाश‍िवरात्र‍ि के दौरान म‍िलने वाली डील के तहत जो लोग व्रत रखते हैं. उनकी जरूरत का सामान भी म‍िल रहा है. इस द‍िन लोग व्रत रखते हैं तो व्रत का सामान जैसे मखाने, मूंगफली, गुड़, गुड़ पाउडर, साबुदाना वगैरह भी म‍िल रहा है. ऑर्डर के कुछ म‍िनट के अंदर घर पर ड‍िल‍िवर हो जाएगा. इसके अलावा फ्लिपकार्ट पर पूजा वगैरह का सामान जैसे सामाग्री उपभोक्‍ता घर बैठे मंगा सकते हैं. इसमें फूल, फल और घी वगैरह को भी खरीदा जा सकेगा.

म‍िनट में होगी फ्लिपकार्ट से ड‍िलिवरी



फ्लिपकार्ट म‍िनट में महाश‍िवरात्र‍ि के दौरान सभी म‍िल्‍क ब्रांड मौजूद हैं. इसमें अमूल, अमूल गोल्‍ड, पराग म‍िल्‍क और मदर डेयरी का ऑप्‍शन है. फ्लिपकार्ट महाश‍िवरात्र‍ि सेल‍िब्रेशन के दौरान म‍िठाई के ढेर सारे ऑप्‍शन भी दे रहा है. घर बैठे म‍िल्‍क केक, डोडा बर्फी, अमूल काजू कतली वगैरह भी मंगा सकते हैं.

फ्लिपकार्ट पर चंदन और रूद्राक्ष भी



फ्लिपकार्ट पर उपभोक्‍ता चंदन और रूद्राक्ष भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके पास म‍िनटों में पहुंच जाएगा. यहां अलग अलग कीमत के कई ऑप्‍शन मौजूद हैं.



