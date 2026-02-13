सिर्फ 3 दिन में 10 हजार कंडोम खत्म, विंटर ओलंपिक में एथलीट्स को क्यों दिए जाते हैं Condom

ओलंपिक का नाम लेते ही खेल से जुड़ी खबर दिमाग में आती है. लेकिन यहां खेल के बारे में नहीं है बल्कि, Milan-Cortina 2026 Winter Olympics से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एथलीट्स विलेज में दिए गए करीब 10,000 फ्री कंडोम का शुरुआती स्टॉक सिर्फ तीन दिनों में ही खत्म हो गया. इटली के अखबार La Stampa समेत कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ इसे खिलाड़ियों की निजी जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं. लेकिन सच यही है कि यह कदम पूरी तरह से हेल्थ से जुड़ा हुआ है.

हालांकि आयोजकों ने साफ कर दिया है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है. ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंडोम उपलब्ध कराना कई सालों से चली आ रही परंपरा है. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सप्लाई भी दी जाएगी, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो.

🇮🇹|•|At the Milan-Cortina 2026 Winter Olympics, the initial supply of approximately 10,000 free condoms in the athletes' villages was depleted within three days, according to reports from La Stampa and other outlets.

Organizers have confirmed additional supplies will be…



ओलंपिक में दुनिया भर से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. वे कई हफ्तों तक एक ही जगह रहते हैं. ऐसे में उनकी हेल्थ और सेफ्टी को प्राथमिकता देना जरूरी होता है. इसी सोच के तहत फ्री कंडोम बांटे जाते हैं, ताकि यौन स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बनी रहे और सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा मिले.

आपको बता दें कि Paris 2024 Summer Olympics में कुल 3 लाख (300,000) कंडोम बांटे गए थे. यानी हर ओलंपिक में खिलाड़ियों की संख्या और जरूरत के हिसाब से व्यवस्था की जाती है.

ओलंपिक सिर्फ खेलों का मंच नहीं है, बल्कि अलग-अलग देशों और संस्कृतियों का मिलन भी है. ऐसे में आयोजकों की कोशिश रहती है कि खिलाड़ियों को सुरक्षित और जिम्मेदार माहौल मिले. कंडोम बांटना भी उसी का हिस्सा है.

