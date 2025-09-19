विज्ञापन

इन 2 पौधों की पत्तियां नारियल तेल में मिलाकर लगा लो, इतने घने-सिल्की हो जाएंगे बाल 'रोजाना उतारनी पड़ेगी नजर'

केमिकल प्रोडक्ट्स से परेशान लोगों के लिए ये घरेलू तेल किसी वरदान से कम नहीं. नारियल तेल, प्याज, करी पत्तों और एलोवेरा से बना ये हेयर ऑयल बालों को लंबा, घना, स्मूद और हेल्दी बनाने में मदद करता है.

Read Time: 3 mins
Share
इन 2 पौधों की पत्तियां नारियल तेल में मिलाकर लगा लो, इतने घने-सिल्की हो जाएंगे बाल 'रोजाना उतारनी पड़ेगी नजर'
नारियल तेल से प्याज तक, जानिए बालों को लंबा और घना बनाने का तरीका

How to get smooth and silky hair: आजकल हर कोई बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट्स पर पैसे खर्च करता है. लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा केमिकल्स बालों की जड़ों को और कमजोर कर देते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक घरेलू हेयर ऑयल रेसिपी तेजी से वायरल हो रही है. इसे कंटेंट क्रिएटर मेधा दास ने शेयर किया है, जिसमें नारियल तेल से लेकर प्याज और करी पत्तों तक का इस्तेमाल किया गया है. आइए जानते हैं ये चमत्कारी तेल कैसे बनता है.

मजबूत बालों के लिए तेल कैसे बनाएं (coconut oil for strong hair)

बालों को मजबूती देने और उन्हें हेल्दी बनाने में नारियल तेल का कोई मुकाबला नहीं. ये जड़ों तक पोषण देता है और ड्राई बालों को स्मूद बनाता है. इसमें जब एलोवेरा जेल मिलाया जाता है तो ये नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, जिससे बाल सिल्की और शाइनी हो जाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

करी पत्ता, मेथी और कलौंजी के फायदे (curry leaves balo ke liye faydemand kaise)

करी पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं. मेथी दाना स्कैल्प को पोषण देता है और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाता है. वहीं कलौंजी (black seeds) बालों को टूटने से बचाकर उन्हें मजबूत बनाती है. इन सबको मिलाकर बनाया गया तेल बालों के लिए नेचुरल टॉनिक बन जाता है.

प्याज का तेल (onion hair oil)

प्याज में मौजूद सल्फर हेयर ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. ये नए बाल उगाने में मदद करता है और बालों को घना बनाता है. इस घरेलू तेल में प्याज डालने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं ये चमत्कारी तेल? (natural hair growth tips)

  • सबसे पहले एक पैन में नारियल तेल डालें और हल्का गर्म करें.
  • अब इसमें एलोवेरा जेल, करी पत्ते, प्याज, मेथी दाना और कलौंजी डालें.
  • अच्छी तरह उबालें और जब तेल का रंग बदल जाए तो इसे छान लें.
  • शीशी में भरकर स्टोर कर लें.
  • इसे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके कम से कम 2 घंटे रखें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Balo Ke Liye Tel Kaise Banaye, Balo Ke Liye Best Oil, DIY Hair Oil, Onion Hair Oil, Coconut Oil For Strong Hair, Homemade Hair Oil For Hair Fall, Hair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com