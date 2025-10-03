क्या कपूर का इस्तेमाल बालों पर करना चाहिए? | How to use camphor for hair growth

How to use camphor for hair growth: हर लड़की चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हों, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण और खराब डाइट की वजह से ये सपना अक्सर अधूरा रह जाता है. बाल झड़ना, डैंड्रफ, खुजली और रूखापन आम समस्या बन चुकी है. ऐसे में लोग महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खों में छुपा हुआ समाधान शायद ही ध्यान में आता है.

कपूर – पूजा घर से ब्यूटी रूटीन तक (ayurvedic hair growth tips)

अक्सर कपूर का इस्तेमाल हम पूजा-पाठ में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही कपूर आपके बालों को भी नई जान दे सकता है? इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और कूलिंग प्रॉपर्टीज स्कैल्प को हेल्दी बनाकर नई हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं.

कपूर से बालों को क्या फायदा होता है? (Kapoor oil for hair fall)

कपूर लगाने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे जड़ें मज़बूत होती हैं.

इसमें मौजूद एंटीफंगल गुण डैंड्रफ और खुजली को कम करते हैं.

नारियल तेल या अरंडी तेल के साथ मिलाकर लगाने से रूखापन और हेयर फॉल कम होता है.

स्कैल्प की जलन और इरिटेशन में कपूर ठंडक और आराम देता है.

कपूर लगाने का सही तरीका (Does camphor make your hair grow faster)

कपूर + नारियल तेल – आधा चम्मच कपूर को नारियल तेल में मिलाकर हल्का गुनगुना करें और 1-2 घंटे बाद धो लें.

कपूर + अरंडी तेल – अरंडी और नारियल तेल के साथ कपूर मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और 2 घंटे तक रखें.

कपूर + एलोवेरा जेल – एलोवेरा, कपूर और चुटकीभर हल्दी मिलाकर 30 मिनट स्कैल्प पर लगाएं और फिर धो लें.

किन बातों का रखें ध्यान (What are the side effects of camphor for hair)

कपूर की मात्रा ज़्यादा न लें, वरना नुकसान हो सकता है.

हमेशा शुद्ध और स्किन-सेफ कपूर ही इस्तेमाल करें.

आंखों और चेहरे से बचाकर लगाएं.

कोई भी नया उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

