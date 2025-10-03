विज्ञापन

क्या कपूर का इस्तेमाल बालों पर करना चाहिए? | How to use camphor for hair growth

Camphor for hair: कपूर सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं है, बल्कि बालों के लिए भी कमाल का औषधीय उपाय है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बालों को झड़ने से बचाकर उन्हें घना और खूबसूरत बना सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या कपूर का इस्तेमाल बालों पर करना चाहिए? | How to use camphor for hair growth
कपूर बालों में लगाने से क्या होता है? | balo me kapoor lagane ke fayde

How to use camphor for hair growth: हर लड़की चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हों, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण और खराब डाइट की वजह से ये सपना अक्सर अधूरा रह जाता है. बाल झड़ना, डैंड्रफ, खुजली और रूखापन आम समस्या बन चुकी है. ऐसे में लोग महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खों में छुपा हुआ समाधान शायद ही ध्यान में आता है.

कपूर – पूजा घर से ब्यूटी रूटीन तक (ayurvedic hair growth tips)

अक्सर कपूर का इस्तेमाल हम पूजा-पाठ में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही कपूर आपके बालों को भी नई जान दे सकता है? इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और कूलिंग प्रॉपर्टीज स्कैल्प को हेल्दी बनाकर नई हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कपूर से बालों को क्या फायदा होता है? (Kapoor oil for hair fall)

  • कपूर लगाने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे जड़ें मज़बूत होती हैं.
  • इसमें मौजूद एंटीफंगल गुण डैंड्रफ और खुजली को कम करते हैं.
  • नारियल तेल या अरंडी तेल के साथ मिलाकर लगाने से रूखापन और हेयर फॉल कम होता है.
  • स्कैल्प की जलन और इरिटेशन में कपूर ठंडक और आराम देता है.

कपूर लगाने का सही तरीका (Does camphor make your hair grow faster)

  • कपूर + नारियल तेल – आधा चम्मच कपूर को नारियल तेल में मिलाकर हल्का गुनगुना करें और 1-2 घंटे बाद धो लें.
  • कपूर + अरंडी तेल – अरंडी और नारियल तेल के साथ कपूर मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और 2 घंटे तक रखें.
  • कपूर + एलोवेरा जेल – एलोवेरा, कपूर और चुटकीभर हल्दी मिलाकर 30 मिनट स्कैल्प पर लगाएं और फिर धो लें.
Latest and Breaking News on NDTV

किन बातों का रखें ध्यान (What are the side effects of camphor for hair)

  • कपूर की मात्रा ज़्यादा न लें, वरना नुकसान हो सकता है.
  • हमेशा शुद्ध और स्किन-सेफ कपूर ही इस्तेमाल करें.
  • आंखों और चेहरे से बचाकर लगाएं.
  • कोई भी नया उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Camphor For Hair, Kapoor Hair Benefits, How To Use Camphor For Hair Growth, Does Camphor Make Your Hair Grow Faster, Kapoor In Coconut Oil, Hair Care Tips Hindi, Ayurvedic Hair Growth Tips, Natural Hair Growth Remedies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com