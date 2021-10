Menopause Awareness Month: कमजोर हड्डियां क्या मेनोपॉज का संकेत है? कैसें पता लगाएं कि आपको Menopause हो गया है

रजोनिवृत्ति का पता कैसे लगाएं?

ब्लड टेस्ट के माध्यम से रजोनिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है. अगर परिणाम दिखाते हैं कि कूप उत्तेजक हार्मोन लेवल 20 से अधिक है, तो रजोनिवृत्ति हुई है.

इसकी उम्मीद कब की जा सकती है?

आमतौर पर 41-53 साल की उम्र की महिलाओं को मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है. हालांकि, आज उम्र सीमा बेहतर जीवनशैली के साथ बढ़ती दिख रही है, डॉ रंजना ने कहा.

रजोनिवृत्ति के शुरुआती लक्षण क्या हैं? | What Are The Early Symptoms Of Menopause?

मेनोपॉज की विशेषता एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी से होती है. हार्मोनल लेवल में परिवर्तन मस्तिष्क में स्थित थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है. सिस्टम खराब हो जाता है और शरीर के तापमान में अक्सर उतार-चढ़ाव होने लगता है. इसलिए, रजोनिवृत्ति से गुजरने वाली महिलाओं को अक्सर गर्म चमक का सामना करना पड़ता है. अन्य हार्मोन में उतार-चढ़ाव के कारण मूड स्विंग होता है. यह स्थिति वसा के गलत वितरण को भी देखती है जो पेट के आसपास मोटापे की ओर ले जाती है. कोलेजन और एस्ट्रोजन की कमी से गर्भाशय में शिथिलता आ सकती है या थोड़ी सी भी ट्रिगर के साथ मूत्र का रिसाव हो सकता है.

रजोनिवृत्ति के कुछ विलंबित प्रभाव क्या हैं? | What Are Some Delayed Effects Of Menopause?

डॉ रंजना के अनुसार, रजोनिवृत्ति के विलंबित प्रभाव अल्जाइमर रोग के रूप में खतरनाक हो सकते हैं. रजोनिवृत्ति से हृदय संबंधी जटिलताएं और हड्डियों का नुकसान या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है. हालांकि, भारतीय व्यंजन, जो हल्दी और हींग से भरपूर होते हैं, अक्सर पश्चिमी देशों की तुलना में इन समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.

रजोनिवृत्ति के कॉस्मेटिक प्रभाव क्या हैं?

त्वचा की झुर्रियां आमतौर पर दिखाई देने वाले प्रभाव हैं. इनका इलाज चेहरे के व्यायाम या योग एक अच्छी डाइट, एंटीऑक्सिडेंट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट की राय के माध्यम से किया जा सकता है. कोर को मजबूत बनाने के लिए पिलेट्स की जरूरत होती है. सूरज की रोशनी और कैल्शियम की खुराक का एक्सपोजर भी महत्वपूर्ण है.

इसका इलाज कैसे करें?

डॉ रंजना ने कहा कि उपचार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिखाए गए लक्षणों पर निर्भर करता है. हार्मोनल लेवल से निपटने के लिए हार्मोन मिमिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है जो एस्ट्रोजन की नकल करते हैं लेकिन गर्भाशय या स्तनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और गैर-कैंसर वाले होते हैं.

समय से पहले रजोनिवृत्ति क्या है? | What Is Premature Menopause?

जब रजोनिवृत्ति 40 साल की आयु से पहले होती है, तो इसे समय से पहले माना जाता है. यह समय से पहले डिम्बग्रंथि विफलता के कारण होता है. कुछ महिलाओं को यह उनकी किशोरावस्था में होता है. यह धूम्रपान, शराब, पदार्थ, नींद की कमी जैसे जीवनशैली कारकों के कारण हो सकता है. अंडाशय पर सर्जिकल हिस्ट्री भी एक कारण हो सकता है. यह अनुवांशिक भी हो सकता है. हालांकि, हिस्टरेक्टॉमी समय से पहले रजोनिवृत्ति का कारण नहीं बनता है.

इन सुझावों का पालन करें और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को मैनेज करने के लिए अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें.

