दादी-नानी के ये 4 आसान नुस्खे, टूटटे, झड़ते और बेजान बालों में फूंक देंगे जान, हर कोई पूछेगा इनका राज!

Safed balon kaise karen kala : आजकल आपके बाल भी रूखे, बेजान और झड़ते हुए दिख रहे हैं? शैंपू और कंडीशनर बदलते-बदलते थक गए हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो चिंता छोड़िए! दादी-नानी नुस्खे की तरफ अपना रुख कर लीजिए. उनके पास ऐसे आसान और असरदार नुस्खे हैं, जो आपके बालों में नई जान फूंक देंगे. आज हम आपको इस आर्टिकल में 4 ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जो आपके बालों को इतना खूबसूरत बना देंगे कि लोग आपसे उनके राज पूछने लगेंगे...

बस 5 मिनट रोजाना करना है ये काम, Hair growth हो सकती है दोगुनी और बाल का टूटना गिरना भी होगा कम...

लंबे बालों के लिए दादी नानी के 4 नुस्खे

प्याज का रस

प्याज का रस आपके झड़ते बालों (bal ka jhadna kaise rukein) के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें सल्फर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और नए बाल उगाने में मदद कर सकता है. आप इसे सप्ताह में 2 दिन बालों में 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए. आपको कुछ दिन फर्क नजर आने लगेगा.

एलोवेरा जैल

एलोवेरा सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी कमाल का है. इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो डैमेज्ड हेयर सेल्स (how to repair danaged hair) को ठीक कर सकते हैं और बालों को हाइड्रेट रखते हैं. यह डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली से भी राहत दिलाता है. इसे भी आप हफ्ते में 1 से 2 दिन लगा सकते हैं.

नारियल तेल (hair oiling benefits) तो हमारे घरों में हमेशा से ही बालों के लिए इस्तेमाल होता रहा है. लेकिन जब इसे करी पत्ते के साथ मिला दिया जाता है, तो इसके फायदे और बढ़ जाते हैं. करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन होते हैं, जो बालों को सफेद होने से रोकते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं.

दही और नींबू का मिक्सचर आपके बालों के लिए एक असरदार हेयर पैक (hair pack) है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी (how to kepp hair helathy & shiny) रखते हैं और नींबू डैंड्रफ (dandruff) को खत्म करने में मदद करता है, साथ ही बालों को नैचुरल चमक भी देता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)