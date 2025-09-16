दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं मलेरिया का खतरे, जानिए इन बीमारियों से बचने का तरीका

दिल्ली में मलेरिया के मामलों ने पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बीते हफ्ते 33 नए केस सामने आए हैं. इसके लिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए. इससे लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मौसम के बारे में पता चलता था और वे सतर्क रहते थे. उस समय लोग अपने घरों में पानी की जांच करते थे ताकि बीमारियां फैलने से रोकी जा सकें. इन बीमारियों को रोकने के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है. जब तक लोग खुद अपने घर की छत, कूलर, टंकी और टायरों की जांच नहीं करेंगे, तब तक मच्छरों का लार्वा खत्म नहीं होगा. दवा का छिड़काव जरूरी है. क्योंकि इस साल मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया क्या हैं?

मलेरिया

मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लास्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है. यह परजीवी संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है.

डेंगू

डेंगू वायरल संक्रमण है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है. यह बीमारी तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और सिर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न करती है.

चिकनगुनिया

चिकनगुनिया भी एक वायरल बीमारी है जो एडिस मच्छर के माध्यम से फैलती है. यह शरीर में तेज जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द करता है.

मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से कैसे करें बचाव

मच्छर लगने से बचाव करें

सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. मच्छर भगाने वाले उपकरण का इस्तेमाल करें.

मच्छर ज्यादातर रुके हुए पानी में पनपते हैं. इसलिए अपने घर के आस-पास, बालकनी, छत और गमलों में पानी जमा न होने दें. पुराने टायर, टूटी हुई वस्तुएं, खाली डिब्बे और कहीं भी पानी जमा होने वाली जगहों को साफ रखें.

हल्के रंग के लंबे आस्तीन वाले कपड़े पहनें ताकि मच्छर आपको काट ना सकें.

घर के बाहर गंदगी और कूड़ा-कचरा जमा न होने दें, क्योंकि वहां पर मच्छरों के पनपने का खतरा ज्यादा रहता है.

मच्छरदानी या जाल वाली खिड़कियां लगवाएं.

घरेलू नुस्खे जो मदद कर सकते हैं

तुलसी के पत्ते जलाएं या उनके पत्ते रखें, क्योंकि तुलसी मच्छरों को भगाती है.

नीम के पत्ते भी मच्छरों को दूर रखने में मददगार होते हैं.

नींबू में लौंग चुभोकर कमरे में रखें, यह भी मच्छरों को भगाता है.

