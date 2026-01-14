मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय रखें इन 5 सेफ्टी टिप्स का ध्यान, नहीं होगा कोई एक्सीडेंट, फेस्टिवल का मजा हो जाएगा दोगुना

Makarsankranti Special : मकर संक्रांति यानी तिल-गुड़ की मिठास और आसमान में रंग-बिरंगी पतंग उड़ाने का दिन. भारत के कई शहरों में इस दिन घर की छतों पर मेला सा लग जाता है. 'काय पो छे' के शोर के साथ पतंगबाजी का अपना ही मजा है, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस खुशी को मातम में बदल सकती है. हर साल पतंग की डोर से इंसानों और पक्षियों के घायल होने की खबरें आती हैं. अगर आप भी इस संक्रांति पर पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सुरक्षा से जुड़ी 5 जरूरी बातों को बिल्कुल न भूलें-
पतंग उड़ाते समय किन बातों का रखें ख्याल
1. चाइनीज मांझे का न करें यूज
पतंग उड़ाने के लिए कभी भी चाइनीज मांझे (प्लास्टिक या नायलॉन की डोर) का इस्तेमाल न करें. यह मांझा न केवल इंसानों के लिए जानलेवा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है. यह आसानी से टूटता नहीं है और अगर किसी के गले या हाथ में फंस जाए, तो गहरा कट लगा सकता है. हमेशा सूती धागे वाले मांझे का ही इस्तेमाल करें.
2. पक्षियों का रखें ख्याल
सुबह और शाम का वक्त पक्षियों के दाना चुगने और घर लौटने का होता है. कोशिश करें कि सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त के समय पतंग न उड़ाएं. आसमान में उड़ते पक्षी अक्सर बारीक डोर को देख नहीं पाते और उनके पंख कट जाते हैं.
3. छत की मुंडेर से रहें सावधान
अक्सर पतंग काटने की होड़ में हमारा ध्यान पीछे की तरफ होता है. ऐसे में छत से गिरने का डर रहता है. बच्चों को कभी भी बिना मुंडेर वाली छत पर पतंग न उड़ाने दें. पतंग उड़ाते समय हमेशा अपने पैरों की पोजीशन का ध्यान रखें और मुंडेर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
4. सड़क पर पतंग लूटने की गलती न करें
कटी हुई पतंग के पीछे भागना रोमांचक लग सकता है, लेकिन सड़क पर दौड़ना जानलेवा हो सकता है. पतंग के चक्कर में लोग गाड़ियों को नहीं देख पाते. साथ ही, लटकती हुई डोर बिजली के तारों में फंस सकती है, जिससे करंट लगने का खतरा रहता है.
5. सनस्क्रीन और चश्मा है जरूरी
दिनभर धूप में रहने से स्किन झुलस सकती है और आंखों पर जोर पड़ सकता है. इसलिए अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाएं और आंखों के बचाव के लिए सनग्लासेस पहनें. साथ ही, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीते रहें.
