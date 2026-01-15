गायों का चारा, प्यार-दुलार... मकर संक्रांति पर पीएम मोदी का खास वीडियो

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को दर्शाया. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ पल बिताए.

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक 39 सेकंड के दिल छू लेने वाले वीडियो में चार छोटी-छोटी गायें (जो पुंगनूर नस्ल की लगती हैं) दिखाई दे रही हैं. वीडियो में पीएम मोदी इन गायों को प्यार से हरा चारा खिलाते हुए, उन्हें सहलाते हुए और उनके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. यह दृश्य भारतीय परंपरा में गाय को माता के समान मानने और गौ-सेवा के महत्व को रेखांकित करता है.

मकर संक्रांति पर गायों को चारा खिलाना शुभ

मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा, फसल उत्सव और दान-पुण्य का त्योहार है. इस मौके पर गायों को चारा खिलाना और उनकी सेवा करना शुभ माना जाता है. पीएम मोदी का यह कार्य न केवल धार्मिक भावना को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करता है.

पहले भी गायों के साथ दिखे पीएम मोदी

यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने अपने आवास पर गायों के साथ समय बिताया है. इससे पहले भी उन्होंने पुंगनूर जैसी दुर्लभ भारतीय नस्ल की गायों की देखभाल की तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे, जिससे इस नस्ल को काफी लोकप्रियता मिली थी.

PM मोदी ने दीं शुभकामनाएं

संक्रांति के इस पावन अवसर को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। मैं सूर्यदेव से सबके सुख-सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।



सूर्यो देवो दिवं गच्छेत् मकरस्थो रविः प्रभुः।



उत्तरायणे महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्॥

पीएम मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. यह छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पीएम मोदी के इस प्यार भरे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.