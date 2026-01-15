विज्ञापन
विशेष लिंक

गायों का चारा, प्यार-दुलार... मकर संक्रांति पर पीएम मोदी का खास वीडियो

मकर संक्रांति के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर चार छोटी-छोटी गायों को चारा खिलाया.

Read Time: 2 mins
Share
  • PM मोदी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ समय बिताया.
  • PM द्वारा जारी वीडियो में पुंगनूर नस्ल की चार छोटी गायों को प्यार से चारा खिलाते और सहलाते हुए दिखाया गया है.
  • मकर संक्रांति पर गायों को चारा खिलाना शुभ माना जाता है और यह भारतीय परंपरा में गौ-सेवा के महत्व को दर्शाता है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को दर्शाया. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ पल बिताए.

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक 39 सेकंड के दिल छू लेने वाले वीडियो में चार छोटी-छोटी गायें (जो पुंगनूर नस्ल की लगती हैं) दिखाई दे रही हैं. वीडियो में पीएम मोदी इन गायों को प्यार से हरा चारा खिलाते हुए, उन्हें सहलाते हुए और उनके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. यह दृश्य भारतीय परंपरा में गाय को माता के समान मानने और गौ-सेवा के महत्व को रेखांकित करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

मकर संक्रांति पर गायों को चारा खिलाना शुभ

मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा, फसल उत्सव और दान-पुण्य का त्योहार है. इस मौके पर गायों को चारा खिलाना और उनकी सेवा करना शुभ माना जाता है. पीएम मोदी का यह कार्य न केवल धार्मिक भावना को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें- आज कितने बजे तक रहेगी मकर संक्रांति? जानें पुण्यफल पाने के लिए क्या करें, सिर्फ एक क्लिक में

पहले भी गायों के साथ दिखे पीएम मोदी

यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने अपने आवास पर गायों के साथ समय बिताया है. इससे पहले भी उन्होंने पुंगनूर जैसी दुर्लभ भारतीय नस्ल की गायों की देखभाल की तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे, जिससे इस नस्ल को काफी लोकप्रियता मिली थी.

PM मोदी ने दीं शुभकामनाएं

पीएम मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. यह छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पीएम मोदी के इस प्यार भरे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi On Makar Sankranti, Makar Sankranati, Makar Sankranti 2026, Makar Sankranti 2026 Daan
Get App for Better Experience
Install Now