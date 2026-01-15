विज्ञापन
Makar Sankranti 2026: सिर्फ सेहत ही नहीं सौभाग्य से भी जुड़ा है तिल, जानें इससे जुड़े अचूक उपाय 

Makar Sankranti Par Til Ka Mahatva:सनातन परंपरा में तिल का क्या धार्मिक महत्व है? पितरों की पूजा से लेकर पर्वों के स्नान-दान तक में इसका क्यों प्रयोग किया जाता है? मकर संक्रांति पर तिल से जुड़े कौन से उपाय हैं, जिसे करने पर इस महापर्व का पुण्यफल प्राप्त होता है, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर तिल का क्या महत्व है?
Significance of sesame seeds on makar sankranti: हिंदू धर्म में माघ मास का बहुत जयादा बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. सर्दी के इस मौसम में कई ऐसे पर्व आते हैं, जिसमें तिल का विशेष रूप से प्रयोग होता है क्योंकि तिल की न सिर्फ तासीर गर्म होती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा फलदायी माना गया है. यही कारण है कि मकर संक्रांति हो या फिर सकट चौथ जैसे पावन पर्व पर स्नान-दान से लेकर हवन-मिष्ठान तक सभी चीजों से तिल जुड़ा रहता है. आइए जानते हैं कि आज मकर संक्रांति पर ​तिल का किस प्रकार से प्रयोग करके हम तीर्थ दर्शन, तीर्थ पूजन और तीर्थ स्नान के समान पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं.  

शरीर में लगाएं तिल का उबटन

हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन व्यक्ति को सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद पाने के लिए तिल से बने उबटन को शरीर में लगाना चाहिए. मान्यता है कि ​मकर संक्रांति पर तिल का उबटन लगाने से सूर्य की कृपा बरसती है और पूरे साल साधक का शरीर स्वस्थ और सुंदर बना रहता है. 

तिल मिश्रित जल से करें स्नान 

हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति जल तीर्थ पर स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, लेकिन यदि आप किसी कारण से किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान न कर सकें तो उसका पुण्यफल पाने के लिए अपने घर में नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करें. 

तिल का करें दान

हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर तिल के दान को अत्यंत ही शुभ और फलदायी बताया गया है. मान्यता है कि ​संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को तिल का दान करने पर पितरों का विशेष आशीर्वाद बरसता है. साथ ही साथ सूर्य देवता भी सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद बरसाते हैं. 

तिल से करें पूजन और हवन

मकर संक्रां​ति के दिन न सिर्फ तिल मिश्रित जल से स्नान और दान करने का महत्व माना गया है, बल्कि इस पावन पर्व पर देवी-देवताओं के लिए किए जाने वाले पूजन और हवन में तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है. मकर संक्रांति पर तांबे के पात्र में एक मुट्ठी काला तिल लेकर अर्पित करने पर सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Surya Gochar 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर मेष और मीन को कर देगा मालामाल, जानें अपनी किस्मत का भी हाल

स्नान-दान आदि के लिए जहां काले तिल का प्रयोग करते हैं, वहीं हवन के लिए विशेष रूप से सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के पावन पर्व तिल से पूजन और हवन करने पर साधक को भगवान श्री लक्ष्मीनारायण और सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है. 

तिल का करें सेवन

मकर संक्रांति पर तिल से स्नान करने, पूजा करने और दान करने के साथ तिल का सेवन करने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है. हिंदू मान्यता है कि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाईयां और अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन तथा तिल मिश्रित जल पीना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

