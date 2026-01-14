Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: 'गुड़ की मिठास, तिल की खुशबू...' इन खूबसूरत मैसेज से दें अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: आज यानी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को पूरे देशभर में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. हिन्दू धर्म में इस पर्व का बेहद खास महत्व होता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है. इसके अलावा यह त्योहार नई शुरुआत, पॉजिटिव एनर्जी और जीवन में अच्छे बदलावों का प्रतीक माना जाता है. साथ ही इस दिन सूर्य उपासना करना भी बेहद लाभकारी होता है, इससे जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. वहीं मकर संक्रांति पर देशभर में पतंग उड़ाने की रौनक भी दिखने को मिलती है. आप भी इस त्योहार पर अपनों को शुभकामनाएं देकर इसे और ज्यादा खास बना सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं जिनके जरिए आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां दे सकते हैं.

1. गुड़ की मिठास, तिल की खुशबू,

पतंगों की उड़ान और दिलों में प्यार,

मुबारक हो आपको और आपके परिवार को,

मकर संक्रांति का यह शानदार त्योहार!

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

2. तिल हम हैं और गुड़ आप,

मिठाई हम हैं और मिठास आप,

साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत,

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति की सौगात

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

3. पतंगों का शहर,

गुड़ की मिठास,

आपके जीवन में हो खुशियों का वास

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

4. तिल के लड्डू और मूंगफली की बहार,

मुबारक हो आपको संक्रांति का त्योहार

5. नीला आकाश, रंग-बिरंगी पतंगें और चारों ओर उमंग...

मनाएं संक्रांति अपनों के संग

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

6. कटे न पतंग आपकी, न ढीली हो डोर,

खुशियां आएं आपके घर, चारों ओर,

सफलता चूमे कदम आपके हर हाल में,

मकर संक्रांति लाए खुशहाली इस नए साल में

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

7. मंदिर की घंटी, आरती की थाली,

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिंदगी में आए खुशियों की बहार,

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार

8. नए साल की पहली फसल और पहली खुशी,

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति

9. आपकी सफलता की पतंग हमेशा ऊंचाइयों पर रहे... हैप्पी मकर संक्रांति!

10. ऊंची उड़ान हो और लंबी डोर हो,

चारों तरफ बस खुशियों का शोर हो,

आपकी सफलता की पतंग इतनी ऊंची उड़े,

कि उस तक पहुंचने का किसी में न जोर हो

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं