बिना पैसे खर्च किए बाल होंगे लंबे, काले और घने, एक्सपर्ट ने बताया घर पर आयुर्वेदिक तेल और शैंपू बनाने आसान तरीका

बालों की समस्या से आजकल हर कोई परेशान नजर आता है. बाल झड़ना, समय से पहले सफेद होना और रूखेपन की दिक्कत आम हो गई है. मार्केट में मिलने वाले शैंपू और तेल अक्सर तुरंत असर दिखाने का दावा तो करते हैं, लेकिन लंबे समय तक फायदा नहीं पहुंचाते. ऐसे में अगर आप प्राकृतिक और घरेलू उपायों से अपने बालों को स्वस्थ, लंबे और काले रखना चाहते हैं, तो CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार की यह सलाह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. प्रोफेसर राम अवतार ने बताया कि हमारे घरों में ही कई ऐसे पौधे और जड़ी-बूटियां मौजूद हैं, जिनसे न सिर्फ बालों की देखभाल की जा सकती है, बल्कि अपना खुद का आयुर्वेदिक तेल और शैंपू भी तैयार किया जा सकता है.

गुड़हल के फायदे- (Benefits of Hibiscus)

उन्होंने बताया गुड़हल के पत्तों का इस्तेमाल प्राकृतिक शैंपू बनाने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए गुड़हल के पत्ते लेकर पानी में मसलें. थोड़ी देर में इनमें झाग बनने लगता है. नियमित रूप से इस पानी से बाल धोने पर बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं.

प्रोफेसर राम अवतार का कहना है कि गुड़हल के फूल खाने से भी बालों को पोषण मिलता है. इसके अलावा, अगर आप चाहें तो इसमें मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मेथी के बीज बालों की जड़ों को मजबूत करने और डैंड्रफ कम करने में मदद करते हैं.

ऐसे बनाएं घर में आयुर्वेदिक तेल- (How to make Ayurvedic oil at home)

प्रोफेसर राम अवतार ने कहा कि अगर आप घर पर खुद आयुर्वेदिक तेल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भृंगराज का इस्तेमाल करें. भृंगराज को बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर अगर आपको काले फूल वाला भृंगराज मिल जाए तो यह और भी असरदार होता है. इसे तिल के तेल में डालकर गर्म करें और नियमित रूप से सिर की मालिश करें. इससे बाल लंबे, काले और घने होते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा आप इसमें आंवला, अमरबेल और थोड़ी सी मेथी भी मिला सकते हैं. आंवला बालों के लिए प्राकृतिक टॉनिक है, जो न सिर्फ बालों को सफेद होने से रोकता है बल्कि बालों को मजबूती भी देता है. वहीं, अमरबेल जड़ों तक पोषण पहुंचाती है.

महंगे प्रोडक्ट से छुटकारा-

आजकल मार्केट में मिलने वाले आंवले के तेल या शैंपू में मिलावट ज्यादा होती है और वे लंबे समय तक असरदार साबित नहीं होते. इसलिए बेहतर है कि आप घर पर ही अपने लिए प्राकृतिक तेल तैयार करें. इससे आपके बाल तो अच्छे होंगे ही आपको महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

