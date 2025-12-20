विज्ञापन

Hair Care Oils: बालों को तेजी से लंबा-घना बनाने के लिए अपनाएं ये 4 तरह के तेल, झड़ते बालों पर भी लगेगी लगाम

Ayurvedic Oils for Hair Growth: आज हम आपको कुछ ऐसे 4 आयुर्वेदिक तेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से आपके बाल काले, लंबे-घने तो होंगे ही साथ में बालों का झड़ना भी बंद हो सकता है.

बालों के लिए 4 आयुर्वेदिक तेल
4 Ayurvedic Hair Oils: हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे-घने और काले हों. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ते स्ट्रेस, प्रदूषण और अनहेल्दी डाइट के कारण बालों का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है. कुछ लोग हेयरफॉल से परेशान हैं तो कुछ लोग बालों को सफेद होता देख चिंतित हो जाते हैं. इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले शैंपू का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इससे साइड इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे 4 आयुर्वेदिक तेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से आपके बाल काले, लंबे-घने तो होंगे ही साथ में बालों का झड़ना भी बंद हो सकता है.

1. भृंगराज तेल

भृंगराज तेल का इस्तेमाल सदियों से हेयरफॉल रोकने और नए बाल उगाने के लिए किया जाता रहा है. इस तेल की खास बात है कि यह स्कैल्प पर सीधा असर करता है. साथ ही यह भी माना जाता है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे बालों की जड़ों को अच्छा पोषण मिलता है. हालांकि, इसका असर तुरंत नहीं धीरे-धीरे देखने को मिलता है. इसके लिए आप थोड़ा तेल गुनगुना करके सिर पर 15-20 मिनट मालिश करें और फिर धो लें. ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं.

2. नारियल तेल और आंवला

नारियल तेल में आंवला मिलाकर लगाने से स्कैल्प हेल्दी रहता और बालों की जड़ भी मजबूत होती है. साथ ही इससे प्रदूषण, तनाव, हीट स्टाइलिंग से होने वाले नुकसान का प्रभाव कम हो जाता है. इसके लिए आप आंवले के तेल को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं. इस तेल को सिर की त्वचा पर मालिश करें और लगभग 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर धो लें. इसे नियमित रूप से आजमाने से आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा.

3. तिल का तेल और मेथी के बीज

तिल का तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और मेथी के बीज बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो बालों को मजबूत करते हैं और झड़ना कम करते हैं. इसके लिए आप मेथी के बीजों को तिल के तेल में रातभर भिगो दें. अगले दिन हल्का गर्म करें, छान लें और सिर की त्वचा पर मालिश करें. 30 मिनट बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें. 

4. आंवला, रीठा और शिकाकाई

आंवला सिर की त्वचा को पोषण देता है, रीठा इसे साफ रखता है और शिकाकाई बालों को बिना सुखाए कंडीशन करता है. ये तीनों मिलकर ऐसा बैलेंस्ड तेल बनाते हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है और स्कैल्प को स्वस्थ रखता है. डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह तेल काफी ज्यादा असरदार होता है. इसके लिए आप तेल को हल्का गुनगुना करें, सिर पर 15-20 मिनट मालिश करें और फिर धो लें. इस उपाय को आप हफ्ते में एक बार अपना सकते हैं.

