खूबसूरती के पीछे छुपा ज़हर: क्या आपकी लिपस्टिक बन रही है लंग कैंसर की वजह?

Lipstick Side Effects: लिपस्टिक एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसे कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. लिपस्टिक ना सिर्फ आपके मेकअप को कंपलीट करती है बल्कि इसको लगाने से चेहरे का लुक ही बिल्कुल बदल जाता है. जो आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी लिपस्टिक आपको सुंदर दिखाने के साथ ही आपको एक खतरनाक बीमारी का शिकार भी बना सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में हुए कुछ शोधों ने यह दिखाया है कि लिपस्टिक में मौजूद कुछ तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं.

लिपस्टिक में पाए जाने वाले खतरनाक केमिकल्स

कई लिपस्टिक ब्रांड्स में कैडमियम, सीसा (लेड), क्रोमियम, और एल्युमिनियम जैसे धातु पाए गए हैं. ये मेटल्स शरीर में धीरे-धीरे जमा हो सकती हैं और लंबे समय तक इनके संपर्क में रहना लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

एक अध्ययन जो “Environmental Health Perspectives” में प्रकाशित हुआ था, उसमें लिपस्टिक के कई सैंपल की जांच की गई. परिणाम चौंकाने वाले थे:

लेड (सीसा): 75% प्रोडक्ट्स में पाया गया.

कैडमियम: सभी ब्रांड्स में मौजूद था.

क्रोमियम: कुछ लिपस्टिक में इतनी मात्रा में पाया गया कि वह रोज़ाना सुरक्षित सेवन की सीमा को पार कर गया.

लिपस्टिक से फेफड़ों पर कैसा पड़ता है असर?

जब लिपस्टिक लगाई जाती है, तो उसके छोटे-छोटे कण हवा में घुल सकते हैं, जिन्हें आप अनजाने में सांस के साथ अंदर ले लेते हैं. इसके अलावा, होंठों पर लगे प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा धीरे-धीरे निगल भी लिया जाता है. यह सब मिलकर शरीर में इन जहरीली धातुओं के जमा होने का कारण बन सकता है.

कैसे करें जोखिम को कम?

लिपस्टिक से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं:



नॉन टॉक्सिक ब्रांड चुनें: ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिन पर “Lead-Free” या “Non-Toxic” का लेबल हो.

सामग्री की जांच करें: लिपस्टिक के पीछे दिए गए इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें. अगर उसमें कोई हानिकारक मेटल या केमिकल हो तो उसे न खरीदें.

कम मात्रा में इस्तेमाल करें: जरूरत से ज़्यादा बार लिपस्टिक लगाना टालें, खासकर उन समयों में जब आप खा-पी रहे हों या बहुत बात कर रहे हों — जिससे कण अंदर जा सकते हैं.

नेचुरल ऑप्शन चुनें: आप घर पर ही लिप कलर बना सकते हैं, जैसे चुकंदर पाउडर या कोकोआ बटर जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से.

कभी-कभार लिपस्टिक लगाने से कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो ज़रूरी है कि आप इसके अंदर छुपे खतरों को समझें.

