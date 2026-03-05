जंग का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर: पश्चिम एशिया में भटक रहे यात्री विमान, जीपीएस स्पूफिंग से बढ़ी हवाई टक्कर की आशंका

मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग के बीच, यात्री विमान भटक रहे हैं. ऐसा जीपीएस और जीएनएसएस पर झूठे मैसेज भेज कर किया जा रहा है. जीपीएस और जीएनएसएस का उपयोग विमान बेहतर दिशा-निर्देश के लिए करते हैं. विमान लोकेशन की सटीक स्थिति (latitude/longitude), जमीनी गति और ऊंचाई निर्धारित करने के लिए जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) और जीएनएसएस (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) का उपयोग करते हैं.अब अगर लोकेशन ही पायलट को गलत पता चले तो सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है.

आम तौर पर सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग के कारण ही पायलट को विमान की स्थिति और अन्य विवरणों के बारे में गलत जानकारी मिलती है. हालांकि, सैटेलाइट सिग्नल खो जाने पर भी सुरक्षित नेविगेशन के लिए विमानों के पास अतिरिक्त सिस्टम मौजूद होते हैं.

एनडीटीवी की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (ओएसआईएनटी) टीम ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान के ऊपर से गुजरने वाली कई फ्लाइट्स के मार्गों की समीक्षा की है - ये वे क्षेत्र हैं, जो 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से सिग्नल हस्तक्षेप से सबसे अधिक प्रभावित हैं.

प्रभावित विमानों द्वारा एडीएस-बी (ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस-ब्रॉडकास्ट) के माध्यम से भेजी गई स्थितियां मानचित्र पर देखने पर अनियमित और असामान्य उड़ान पथ दर्शाती हैं. ये गलत सिग्नल उन स्थानों पर विमान की स्थिति दिखाते हैं, जहां से वे वास्तव में नहीं गुजरे थे.

सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग क्या हैं?

सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग दो अलग-अलग तरीके हैं. जैमिंग सबसे आम प्रकार का सिग्नल हस्तक्षेप है. ये तब होता है, जब जीपीएस सिग्नल को कमजोर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं.

दूसरी ओर, स्पूफिंग तब होती है, जब कोई व्यक्ति जीपीएस या जीएनएसएस के समान फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल प्रसारित करता है, जिससे वास्तविक सिग्नल गलत डेटा के साथ भ्रमित हो जाता है. इसके चलते विमान एडीएस-बी द्वारा गलत स्थिति प्रसारित करते हैं.

फ्लाइट सेफ्टी पर प्रभाव

सिग्नल जैमिंग या स्पूफिंग से पायलट को नेविगेशन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सुरक्षित रूप से उड़ान नहीं भर सकते.

जब विमान सैटेलाइट सिग्नल खो देता है या पायलट को लगता है कि सिग्नल गलत हैं, तो वे विमान के इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम (आईआरएस) पर निर्भर रहते हैं, जो जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करके बाहरी रेफरेंस के बिना लगातार स्थिति, एटीट्यूड, वेग और दिशा की गणना करता है.

फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटराडार24 से एक इंटरव्यू में एक पायलट ने कहा, “सिग्नल में गड़बड़ी के कारण हमें कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें हमें संभालना होगा. उदाहरण के लिए, यह हमें (गलत तरीके से) बता सकता है कि हम पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे हैं. विमान की घड़ी गलत समय दिखा सकती है. कभी-कभी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगती है. ऐसे मामलों में, हमें अपने अंतर्ज्ञान (instincts) का उपयोग करना होगा और आईआरएस (आईआरएस) पर भरोसा करना होगा.” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में यात्रियों का इंटरनेट कनेक्शन भी टूट सकता है. इसी इंटरव्यू में शामिल एक अन्य पायलट ने बताया, “(जीपीएस सिग्नल का नुकसान या गलत सिग्नल) उड़ान के दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लैंडिंग के समय यह एक समस्या है.” संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में अक्सर सिग्नल में बाधा देखी जाती है. 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के कुछ हिस्सों में यह एक नियमित घटना बन गई है.

