'एक मुट्ठी चने की कीमत तुम क्या जानों रमेश बाबू', रोज खाए तो दूर हो जाएंगी शरीर को दुखी करने वाली ये दिक्कतें

Benefits of Soaked Chickpeas: हम सब अपने दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं. कई लोग सुबह उठकर चाय-कॉफी से दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस आदत को धीरे-धीरे बदलने का समय आ गया है. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बार-बार सलाह देते हैं कि सुबह खाली पेट कुछ ऐसा खाया जाए जो शरीर को ताकत भी दे और बीमारियों से बचाव भी करे. ऐसे में सबसे आसान और असरदार उपाय है भीगे हुए चने, ये छोटी-सी चीज दिखने में भले ही साधारण लगती हो, लेकिन इसके फायदे बड़े ही चौंकाने वाले हैं.

एक मुट्ठी भीगे हुए चने रोज खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे खाना न तो मुश्किल है और न ही खर्चीला. बस रात को चने भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट खा लें.

भीगे चने खाने के फायदे (Benefits of Eating Soaked Chickpeas)

भीगे हुए चने क्यों हैं फायदेमंद?

चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं. यही वजह है कि इसे सुपरफूड कहा जाता है. बादाम की तुलना में चने में वसा कम होती है, इसलिए बहुत से लोग इसे अपनी सुबह की डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं.

भीगे हुए चने के बड़े फायदे ~ Bheege Chane Khane Ke Fayde

1. हड्डियों को मजबूत बनाता है : भीगे हुए चने में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए वरदान हैं. यह हड्डियों के घनत्व को बनाए रखते हैं और उम्र बढ़ने पर भी हड्डियों को लचीला बनाए रखते हैं, अगर आप गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से बचना चाहते हैं तो रोजाना सुबह चने खाना फायदेमंद होगा.



2. मधुमेह को कंट्रोल करता है : मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए भीगे हुए चने बेहद फायदेमंद है. चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं.





3. इम्यूनिटी को मजबूत करता है : मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम और संक्रमण जैसी परेशानियां होना आम है. इसका सबसे बड़ा कारण कमजोर इम्यून सिस्टम है. भीगे हुए चने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे बार-बार बीमार पड़ने की समस्या कम होती है.

4. वजन घटाने में मददगार : अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं तो भीगे हुए चने आपके काम आ सकते हैं. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार खाने की आदत पर रोक लगती है और धीरे-धीरे वजन भी घटने लगता है.



5. खून की कमी दूर करता है : कई महिलाएं एनीमिया की समस्या से जूझती हैं. चने आयरन का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें रोज खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और खून की कमी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है.

कैसे खाएं भीगे हुए चने? ~ Chane Kaise Khaye

रात में एक मुट्ठी चने पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट इन्हें खाइए. चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू और काला नमक भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और फायदे भी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)