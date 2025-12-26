Wife ignore kare to kya kare : वैवाहिक जीवन में नोक-झोंक और नाराजगी होना आम बात है. कई बार ये सवाल मजाक में पूछा जाता है कि पत्नियों को खुश करने का कोई तरीका नहीं है. लेकिन इसका भी हल प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji maharaj Ke Pravachan) ने बताया है. वो भी बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से. उनके अनुसार पत्नी को खुश करने के लिए न तो किसी विशेष मंत्र की जरूरत है और न ही दिखावे की. फिर पत्नी (Patni Ko Khush Kaise Rakhen) को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है या गुस्सा होने से कैसे बचाया जा सकता है. चलिए जानते हैं.

गणित में 'आई लव यू' को क्या कहते हैं? 99% लोग नहीं जानते हैं सही जवाब, बता द‍िया तो आप ही हैं सच्‍चे प्रेमी



पत्नी की भावना को समझना सबसे जरूरी (Understanding Your Wife's Feelings)



प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पत्नी को खुश करने की शुरुआत उसकी भावना को समझने से होती है. जब पत्नी नाराज हो, तो पहले ये जानने की कोशिश करें कि उसकी पीड़ा क्या है. उसे टोकने या सही-गलत साबित करने के बजाय शांत होकर उसकी बात सुनें. जब उसे लगेगा कि उसकी भावनाओं का सम्मान हो रहा है. तो आधी नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी.



मन, वचन और कर्म से प्रतिकूल आचरण न करें (Avoid Opposing Behavior in Thoughts, Words and Actions)



महाराज जी के अनुसार अगर पति अपने मन और कामों के जरिए ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पत्नी को बुरा लगे. तब पत्नी हमेशा उससे प्रसन्न ही रहती है.

अन्य स्त्री से संबंध न बनाएं (Avoid Relationships with Other Women)



प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि पत्नी को दुखी करने का सबसे बड़ा कारण पति का किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित होना होता है. ये न केवल विश्वास तोड़ता है बल्कि गृहस्थ जीवन को भी कमजोर करता है.





पत्नी में भगवान का दर्शन करें (See God in Your Wife)



महाराज जी का ये विचार बहुत गहरा है. वो कहते हैं कि पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए उससे प्रेम कीजिए. जब पति पत्नी को केवल अधिकार की वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर का रूप मानकर सम्मान देता है, तो संबंध अपनेआप मधुर हो जाते हैं.

Photo Credit: File Photo





प्रतिकूल व्यवहार में शांत रहें (Stay Calm During Conflicts)



अगर पत्नी गुस्से में हो या प्रतिकूल व्यवहार करे, तो उस समय पति को शांत रहना चाहिए. जवाब में गुस्सा रिश्ते को और बिगाड़ देता है.





कोई मंत्र नहीं, सिर्फ सही दृष्टि (No Mantra, Just the Right Attitude)



प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार पत्नी को खुश जब पति अपने आचरण को सुधार लेता है. तो पत्नी का मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है.



