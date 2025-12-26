कम बजट में हमेशा स्टाइलिश कैसे दिखें? Stylist ने बताई 5 कमाल की ट्रिक्स, हर लुक की तारीफ करेंगे लोग

5 Ways to Always Look Expensive: अच्छा और स्टाइलिश दिखना हर किसी की चाहत होती है. इसके लिए लोग महंगे से महंगे आउटफिट्स और चीजें खरीदते हैं. हालांकि, स्टाइलिश दिखने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है. आप चाहें तो कम बजट में भी एक्सपेंसिव और क्लासी दिख सकते हैं. इमेज स्टाइलिस्ट और इंटीग्रेटिव वेलनेस कोच टीना वालिया ने इसके लिए 5 खास टिप्स बताई हैं.स्टाइलिश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे कहती हैं कि सही फैशन सेंस और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप कम बजट में भी हमेशा क्लासी और कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

नंबर 1- Structured फिट वाले कपड़े पहनें

टीना वालिया कहती हैं, हमेशा स्ट्रक्चर्ड फिट वाले कपड़े चुनें. जैसे अच्छे फिट का ब्लेजर, ट्राउजर या पैंट. ऐसे कपड़े बॉडी को सही शेप देते हैं और आपका लुक तुरंत शार्प और पॉलिश्ड बना देते हैं. एक अच्छी फिटिंग का ब्लेजर आप जींस, ड्रेस या ट्राउजर किसी के साथ भी पहन सकते हैं.

अगर आप कम बजट में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो न्यूट्रल कलर सबसे स्मार्ट ऑप्शन हैं. व्हाइट, बेज, ग्रे और ब्लैक जैसे रंग कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते. इन रंगों को मिक्स-मैच करना आसान होता है और ये हर मौके पर एलिगेंट लगते हैं. एक ही कपड़े को अलग-अलग तरीके से स्टाइल किया जा सकता है.

टीना बताती हैं कि पॉइंटेड टो फुटवियर आपके पैरों को लंबा दिखाते हैं. चाहे फ्लैट्स हों या हील्स, इस शेप के जूते पहनने से पूरा लुक ज्यादा क्लासी लगता है. ये छोटी हाइट वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे हाइट लंबी नजर आती है.

कपड़े कितने भी अच्छे क्यों न हों, अगर बाल सही न हों तो लुक अधूरा लगता है. इसलिए हमेशा स्लीक और शाइनी हेयर रखें. साफ, अच्छे से सेट किए हुए बाल आपके आउटफिट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं. इसके लिए ज्यादा महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस सही हेयर केयर रूटीन अपनाएं.

कम बजट में स्टाइलिश दिखने का सबसे बड़ा राज है मिनिमल एक्सेसरीज. बहुत ज्यादा जूलरी पहनने की बजाय एक स्टेटमेंट ईयररिंग, घड़ी या सिंपल नेकलेस काफी होता है. इससे लुक ओवरलोडेड नहीं लगता और आप ज्यादा एलिगेंट नजर आते हैं.

इन 5 आसान टिप्स को अपनाकर आप बिना ज्यादा खर्च किए हमेशा स्टाइलिश दिख सकते हैं.