Reason Of Anger: लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कौटिन्हो ने बताया गुस्सा आने का कारण, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Anger कंट्रोल करने के लिए इसके कारण का पता लगाना जरूरी है.

Why Do I Get So Angry So Easily: गुस्सा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आखिर इस गुस्से का असली कारण क्या है और इसे जड़ से कैसे खत्म करना है, ये किसी को नहीं पता. हमें हमारी जिंदगी में रोजाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें झुंझलाहट होती है तो कई बार परिस्थितियों की वजह से जरूरत से ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन आपका ये गुस्सा दूसरों को नहीं आप को नुकसान पहुंचाता है. इस बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आखिर गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, इस बारे में लाइफस्टाइल कोच ल्यूक काउंटिंहो ने बताया. जानने के लिए आगे पढ़ें.