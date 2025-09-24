विज्ञापन
विशेष लिंक

बाल लंबे करने हैं? आंवला और भृंगराज में से कौन है बेस्ट, जानें यहां

भृंगराज खून का दौरा बढ़ाकर बाल झड़ने से रोकता है, वहीं आंवला स्कैल्प की सेहत सुधारकर बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में फिर आपको दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए. 

Read Time: 3 mins
Share
बाल लंबे करने हैं? आंवला और भृंगराज में से कौन है बेस्ट, जानें यहां
बाल झड़ने और कम उम्र में सफेद होने की समस्या कम होती है.

Hair care tips : क्या आप भी लंबे, घने और चमकदार बाल चाहती हैं? इसके लिए आपने महंगे शैंपू से लेकर हेयर ट्रीटमेंट का सहारा भी लिया, बावजूद इसके मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला? ऐसे में फिर आपको पुराने जमाने से चले आ रहे दो आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने के बारे में सोचना चाहिए. यह बालों पर जादू की तरह काम करते हैं. हम बात कर रहे हैं आंवला और भृंगराज की. इनमें ऐसे कुदरती और जरूरी तत्व होते हैं, जो आपके बालों को रूखेपन, डैंड्रफ और बाल झड़ने जैसी समस्याओं से बचाते हैं और उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना चाहें, तो कौन सा बेहतर होगा, आइए जानते हैं.

4 दिन से ज्यादा है बुखार? करिए ये 3 Ayurvedic इलाज, जल्द मिलेगा आराम

बालों के लिए भृंगराज या आंवला

इस मुकाबले का कोई एक विजेता नहीं है. क्योंकि भृंगराज खून का दौरा बढ़ाकर बाल झड़ने से रोकता है, वहीं आंवला स्कैल्प की सेहत सुधारकर बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में फिर आपको दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए. 

Latest and Breaking News on NDTV

बालों में आंवला और भृंगराज कैसे करें अप्लाई

सबसे पहले आप आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर को बराबर मात्रा में लें. इसमें गरम पानी या दही मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब आप इसे सीधे अपने स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं. 30-40 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के शैंपू से धो लें.

अगर आप तेल से इलाज पसंद करते हैं, तो नारियल तेल या तिल का तेल गरम करें. उसमें एक-एक चम्मच आंवला और भृंगराज पाउडर डालें, कुछ मिनट तक इन्फ्यूज होने दें, फिर छानकर तेल से अपने स्कैल्प की मालिश करें.

Latest and Breaking News on NDTV

इस मिक्सचर को हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और  तेजी से, हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं. साथ ही, बाल झड़ने और कम उम्र में सफेद होने की समस्या भी कम होती है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Which Is Best For Hair, Amla Or Bhringraj, Which Herb Is The King Of Hair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com