मुंह के छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? ये 3 आसान घरेलू नुस्खे तुरंत दिलाएंगे आराम

Which vitaim deficiency cause of Mouth ulcer : मुंह के छाले (Muh ke chale theek karne ke nuskhe) एक ऐसी समस्या है जिसमें खाना-पीना दूभर हो जाता है. खाना चबाने और निगलने में बहुत परेशानी होती है. छाले छोटे से होते हैं लेकिन दर्द इतना देते हैं कि आपका पूरा ध्यान उसी पर रहता है. आपको बता दें कि छाले पेट की गर्मी या फिर किसी का जूठा खाने से भी हो जाता है. लेकिन आपका पेट साफ रहता है और आप किसी का जूठा भी नहीं खाया है, बावजूद इसके आपके मुंह में छाले बार-बार निकल आते हैं, तो फिर यह खास विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं उस विटामिन का नाम और 3 सुपर आसान इलाज, जो आपको छाले के दर्द में तुरंत आराम दिलाएंगे.

किस विटामिन की कमी से होते हैं छाले - Is it Vitamin b12 cause of Mouth ulcer

छालों का बार-बार निकलना विटामिन B12 की कमी का संकेत होता है. यह विटामिन हमारी नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है. इसकी कमी से छाले हो सकते हैं. इसके अलावा, आयरन (Iron) और फोलेट (Folic Acid) की कमी भी इसकी वजह बन सकती है.

ये तीनों पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) के लिए बहुत जरूरी हैं. तनाव, पेट की गर्मी, हार्मोनल बदलाव और गलती से दांतों से कट जाना भी छाले होने के आम कारण हैं.

अब आइए जानते हैं छाले ठीक करने के देसी इलाज - chale theek karne ka desi ilaj

थोड़ा सा शुद्ध शहद लें और सीधे छाले पर लगा दें. शहद में एंटी-बैक्टीरियल और हीलिंग गुण होते हैं, जो दर्द कम करते हैं और घाव को जल्दी भरते हैं. इसे दिन में 3 से 4 बार जरूर लगाएं.

एक गिलास गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं. इस पानी से दिन में तीन बार कुल्ला (Gargle) करें. नमक का पानी छाले को सुखा देता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है.

चुटकी भर हल्दी को थोड़ी सी ग्लिसरीन में मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को रात को सोने से पहले छाले पर लगाकर छोड़ दें. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करते हैं.

ये सारे नुस्खे बहुत असरदार हैं. स्वस्थ खाएं, खूब पानी पिएं और अगर आपके छाले 5-7 दिन में ठीक नहीं होते या बार-बार होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)