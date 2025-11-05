24 घंटे में पाना है सर्दी जुकाम से छुटकारा? जानें यहां क्या ये है पॉसिबल

Cold cough home remedy : ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम और खांसी होना आम बात है. इससे बच्चे, बूढ़े और जवां कोई भी प्रभावित हो सकता है. सर्दी-जुकाम और खांसी एक ऐसी चीज है, जो किसी को भी हो जाए तो पूरा दिन खराब कर देती है. बंद नाक, लगातार छींकें और गले की खराश से हर कोई जल्द से जल्द आराम चाहता है. ऐसे में लोग गूगल पर 'कैसे 24 घंटे में सर्दी से छुटकारा पाएं?' के नुस्खे खूब ढूंढते हैं.
हालांकि सर्दी-जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है और इसे पूरी तरह ठीक होने में 7 दिन तक लग सकते हैं. लेकिन, अच्छी बात ये है कि आप 24 घंटों में इसके लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं...बस आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खे आजमाने होंगे.
24 घंटे में सर्दी जुकाम ठीक करने के 5 आसान उपाय | 5 easy ways to cure a cold in 24 hoursभाप लेना न भूलें
गर्म पानी में कोई भी बाम डालकर उसकी भाप दिन में 3 से 4 बार लें. यह आपकी बंद नाक और छाती को तुरंत खोल देगा.खूब पानी पिएं
जब आपको जुकाम होता है, तो शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत होती है. खूब सारा गुनगुना पानी पिएं. इसके अलावा, सूप, नींबू पानी या हर्बल चाय जैसे लिक्लिड डाइट लेते रहें. इससे बलगम पतला होता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं.अदरक-शहद की चाय
अदरक और शहद दोनों में ही सर्दी से लड़ने वाले गुण होते हैं. बस 1 कप गर्म पानी में अदरक घिसकर डालें और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं. यह गले की खराश और कफ में तुरंत आराम देता है.गर्म पानी के गरारे
हल्के गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालकर दिन में 3 बार गरारे करें. इससे गले का इन्फेक्शन कम होता है और दर्द में राहत मिलती है.पूरा आराम करें
शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए. 24 घंटे में अगर आप ठीक होना चाहते हैं, तो सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आराम करें. यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
