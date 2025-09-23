साफ और चमकदार Skin पाने के लिए खीरे से तैयार करें ये 3 फेस पैक

Kheera Face pack : अगर आप भी अपनी त्वचा को इंस्टेंट ग्लो देना चाहती हैं और ग्लास स्किन जैसा निखार पाना चाहती हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद खीरा (Cucumber) आपका सबसे अच्छा ब्यूटी सीक्रेट साबित हो सकता है. खीरा सिर्फ सलाद की शान नहीं, बल्कि त्वचा के लिए एक अनमोल तोहफा है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं, इसके 3 आसान फेस पैक.

निखरी त्वचा पाने के लिए खीरा फेस पैक

सामग्री

1/2 खीरा कद्दूकस किया हुआ या पेस्ट, 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल.

बनाने का तरीका

खीरे के पेस्ट में एलोवेरा जेल अच्छी तरह मिलाएं.

लगाने का तरीका

इस पैक को अपने साफ चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें.

फायदे

यह पैक त्वचा को शांत करता है, लालिमा कम करता है और एक नैचुरल शाइन देता है.

दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और खीरा नमी देता है.

सामग्री

1/2 खीरा (कद्दूकस किया हुआ) और 2 बड़े चम्मच सादा दही.

बनाने का तरीका

खीरे के पेस्ट को दही के साथ मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लीजिए.

लगाने का तरीका

इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं, 15-20 मिनट के लिए सूखने दें, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लें.

फायदे

यह पैक त्वचा के दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है, जिससे त्वचा का रंग साफ और चमकदार बनता है.

बेसन एक अच्छा क्लींजर है, जो खीरे के साथ मिलकर त्वचा को गहराई से साफ करता है.

सामग्री

इसे बनाने के लिए 1/2 खीरा (कद्दूकस किया हुआ रस), 2 बड़े चम्मच बेसन और चुटकी भर हल्दी (ऑप्शनल) चाहिए.

बनाने का तरीका

खीरे के रस में बेसन और हल्दी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें.अगर जरूरी हो तो थोड़ा और खीरे का रस मिलाएं.

लगाने का तरीका

पैक को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 20-25 मिनट तक सूखने दें. जब यह थोड़ा सूख जाए, तो हल्के हाथों से गोलाकार गति में रगड़ते हुए ठंडे पानी से धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)