खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान, बदल लें ये आदत

Khane Ke Baad Pani Pina Chahiye Ya Nahi: आज हम आपको खाने के बाद पानी पीने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में बताने वाले हैं. 

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान, बदल लें ये आदत
Khane Ke Baad Pani Pine Se Kya Hota Hai

Khane Ke Baad Pani Pina Chahiye Ya Nahi: कई लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत होती है. पानी न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि कई तरह बीमारियों से भी दूर रखत है, लेकिन क्या इसे खाना खाने के तुरंत बाद पीना शरीर के लिए फायदेमंद है? अक्सर ये सवाल कई लोगों के मन में आता है. अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको खाना खाने के बाद पानी पीने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में बताने वाले हैं.

भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है? | Side Effects Of Drinking Water After Meal

खाना पचने में दिक्कत: हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए पेट में पाचन रस बनते हैं, जो हमारा खाना पचाने का काम करते हैं. ऐसे में जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो ये रस पतले हो जाते हैं और उनका असर कम हो जाता है, जो  अपच, गैस और पेट दर्द जैसी दिक्कतें का कारण बन सकते हैं.

पेट में भारीपन: खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट का तापमान घट सकता है, जिससे खाना पेट में लंबे समय तक रुक सकता है और भारीपन, पेट में फुलापन और एसिडिटी महसूस हो सकती है. ऐसे में अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आज से बदल लें अपनी ये आदत, नहीं तो शरीर को सकते हैं नुकसान.

बढ़ता वजन: जब खाना सही से नहीं पचता, तो शरीर में फैट जमा होने लगता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, बात दें लंबे समय तक यह आदत आपके बढ़ते वजन का कारण भी बन सकती है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भूलकर भी इस आदत को न अपनाएं.  

खाने के बाद पानी कब पीना चाहिए? 

खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद थोड़ा-सा गुनगुना पानी पिया जा सकता है. इससे पहले अगर प्यास लगे, तो 1 या 2 छोटा घूंट पानी पिया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

