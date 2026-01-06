ठंड में मूंगफली खाने से क्या होता है? मूंगफली की तासीर गर्म होती है या ठंडी

Moongfali Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आप कई तरह की चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है. मूंगफली भी उन्हीं में से एक है. मूंगफली की तासीर गर्म होती है. अगर आप रोजाना इसका सेवन सर्दियों में करते हैं, तो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन ई, कॉपर और एमिनो एसिड जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों करना चाहिए इसका सेवन.

मूंगफली की तासीर गर्म होती है ठंडी? (What is the effect of peanuts)

मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाना फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्माहट देती है. लेकिन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें.

मूंगफली खाने के फायदे- (Moongfali Khane Ke Fayde)

1. दिल-

मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मददगार है.

2. वजन घटाने-

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण मूंगफली पेट को लंबे समय तक भरा रखने और बार-बार भूख से बचाने के साथ वजन को कम करने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- काली इलायची का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे पीना

3. ब्लड शुगर-

मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद कर सकती है.

4. मांसपेशियों-

मूंगफली प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक है, खासकर शाकाहारियों के लिए.

5. पाचन-

फाइबर से भरपूर होने के कारण मूंगफली पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकती है.

6. स्किन और बालों-

मूंगफली में मौजूद विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट्स स्किन को नमी और चमक देने में मदद कर सकते हैं.

मूंगफली को कैसे करें डाइट में शामिल- (How To Add Peanut In Diet)

1. हेल्दी स्नैक- (Healthy Snack)

मूंगफली को हल्का भूनकर या उबालकर नमक के साथ खाएं. यह शाम के नाश्ते या भूख लगने पर एनर्जी का अच्छा सोर्स है. इसे गुड़ के साथ मिलाकर खाना आयरन और एनर्जी के लिए बेहतरीन है.

2. सलाद और सब्जियों- (Salads & Vegetables)

अपनी सलाद, पोहा, या सब्जियों (जैसे आलू, भिंडी) में थोड़ी भुनी हुई मूंगफली डालकर प्रोटीन और क्रंचीनेस बढ़ा सकते हैं.

3. स्मूदी और ओट्स- (Smoothies & Oats)

मूंगफली या पीनट बटर को अपनी सुबह की स्मूदी, ओट्स या दलिया में मिला कर खा सकते हैं.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)