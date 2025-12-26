विज्ञापन
Pumpkin Seeds Benefits: कद्दू के बीज को सेहत का भंडार कहा जाता है. जिन लोगों में खून की कमी की समस्या है उनके लिए इन बीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

शरीर को लोहे सा मजबूत बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स नहीं इस छोटे से बीज का ऐसे करें सेवन
Pumpkin Seeds Benefits: कद्दू के बीज खाने के फायदे.

Kaddu Ke Beej: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. जब भी खून को बढ़ाने की बात आती है चुकंदर पालक और ड्राई फ्रूट्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पालक और चुकंदर से भी ज्यादा आयरन पाया जाता है कद्दू के बीज में. जी हां आपने सही सुना. कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. मीठे से लेकर नमकीन तक इससे कई स्वादिष्ट डिशेज तैयार कर सकते हैं. लेकिन इसके बीज पोषण का भंडार हैं.कद्दू के बीज (Kaddu Ke beej) में मौजूद विटामिन, मैग्निशियम, जिंक और फाइबर जैसे अन्य जरूरी पोषक तत्व शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

कैसे करें कद्दू के बीज को डाइट में शामिल-  (How To Add Pumpkin Seeds In Diet)

1. सलाद-

अगर आप सलाद खाने के शौकीन हैं तो आपने बाउल में कद्दू के बीज को शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको रोस्ट किए हुए कद्दू के बीज को गाजर, टमाटर, फल, खीरा जैसे चीजों में मिलाकर नाश्ते में खा लेना है.

2. स्नैक-

कच्चे या सूखे, हल्के भुने हुए कद्दू के बीज एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक हैं. इन्हें आप चने या मखाने के साथ मिलाकर खा सकते हैं या ट्रेल मिक्स बना सकते हैं.

3. स्मूदी- 

सुबह के नाश्ते में स्मूदी बनाते समय ऊपर से 1-2 चम्मच कद्दू के बीज डालें. यह क्रंच और पोषण बढ़ाएगा.

कद्दू के बीज खाने के फायदे- (Kaddu Ke Beej Khane Ke Fayde)

1. दिल के लिए-

कद्दू के बीज में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, जिंक और मैग्नीशियम खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाकर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके दिल को स्वस्थ रख सकते हैं.

Photo Credit: Pexels

2. नींद के लिए-

कद्दू के बीज में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन (नींद के हार्मोन) में बदलता है, जिससे अच्छी नींद आ सकती है.

3. खून की कमी के लिए-

अगर आप भी खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो रोजाना कद्दू के बीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इनमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

4. हड्डियों के लिए-

कद्दू के बीज में मौजूद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

