Good Morning: दिन की शुरुआत में खाएं कद्दू के बीज और फिर देखें जादू

Khali Pet Kaddu Ke Beej Khane Ke Fayde: दिन की शुरुआत को हेल्दी बनाना चाहते हैं? खाली पेट कद्दू के बीजों को जरूर करें अपने रूटीन में शामिल. इनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. आप चाहें तो इन्हें सूप या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं खाली पेट कद्दू के बीज खाने के फायदे क्या हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन?

खाली पेट कद्दू के बीज खाने से क्या होता है?

पाचन: कद्दू के बीज में मौजूद फाइबर पेट को ठीक रखने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो पेट को साफ रख सकते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए इन बीजों का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी: कद्दू के बीज जिंक का बेहतरीन स्रोत हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. खाली पेट इन बीजों का सेवन करने से शरीर को वायरल संक्रमण, सर्दी-जुकाम और एलर्जी से बचाया जा सकता है. जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए इन बीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट: कद्दू के बीजों में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी सहायता कर सकते हैं.

स्किन: कद्दू के बीजों में विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो त्वचा को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इन बीजों का सेवन बाल झड़ने की समस्या से भी राहत दिला सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)