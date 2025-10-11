Kabj Ka Churan Kaise Banaye: कब्ज की समस्याओं को दूर करने में आयुर्वेदिक चूर्ण कारगर साबित होते हैं. आयुर्वेदिक चूर्ण खाने से पेट एकदम साफ हो जाता है और पाचन तंत्र भी सही से कार्य करता है. आप घर में भी आसानी से प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की मदद से आयुर्वेदिक चूर्ण को तैयार कर सकते हैं. आमतौर पर बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक चूर्ण में त्रिफला, आंवला, हरड़ और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है. ये सभी चीजें पेट को अंदर से साफ करने में मदद करती हैं. आप इन्हीं चीजों की मदद से खुद से चूर्ण तैयार कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कब्ज का चूर्ण बनाने की विधि-

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

त्रिफला का पाउडर (4 चम्मच)

आंवला का पाउडर (1 चम्मच)

हरड़ (1 चम्मच)

बहेड़ा (1 चम्मच)

काला नमक (आधा चम्मच)

हींग (चुटकी भर)

जीरा (आधा चम्मच)

अजवाइन (आधा चम्मच)

ऊपर बताई गई सभी चीजों को पाउडर के रूप में ले. काले नमक को अच्छे से पीस लें. इसी तरह से जीरे और अजवाइन को भूनकर इसका पाउडर बना सें. बताई गई मात्रा में सारे चीजों को लेकर अच्छे से मिला दें और एक डब्बे में इसे डालकर रख दें. रोज रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ इन्हें खा लें. घर में बना कब्ज का ये चूर्ण पेट की सफाई अच्छे से कर देगा. साथ ही पाचन में सुधार भी होगा और आगे जाकर कब्ज भी नहीं होगी.

इन उपायों की मदद से भी दूर हो जाएगी कब्ज

इसबगोल की भूसी भी कब्ज दूर करने में सहायक होती है. अंजीर और किशमिश प्राकृतिक फाइबर व लैक्सेटिव का काम करते हैं. रात में गर्म दूध में घी डालकर पीना भी आंतों को चिकनाई मिलती है और कब्ज जड़ से खत्म हो जाती है. सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना. फाइबर युक्त आहार लें पवनमुक्तासन व वज्रासन करने से भी कब्ज से राहत मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)