5 गलतियां जो बन रही हैं आपके जोड़ों के दर्द का कारण

Jodo Mein Dard Ka Karan: बढ़ती उम्र में जोड़ों में दर्द की समस्या आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, लेकिन आज के समय में कम उम्र में भी लोग घुटनों, कमर, कंधों या हाथों में दर्द की शिकायत करने लगे हैं. अक्सर लोग इसे कमजोरी या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज़ कर देते हैं, जबकि इसकी असली वजह कुछ और है. कुछ गलत आदतें और लापरवाहियां के कारण जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है. आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह बन रही हैं.

जोड़ों में दर्द क्यों होता है?

एक जगह बैठे रहना: ज्यादातर लोग ऑफिस का काम या मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल करते वक्त घंटों-घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जिससे जोड़ों में खून का प्रवाह कम होता है, मांसपेशियां अकड़ सकती हैं और धीरे-धीरे दर्द शुरू हो सकता है. इसलिए हर 30 से 40 मिनट में थोड़ी देर टहलें या स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए.

गलत बैठने या सोने: कई लोग झुककर बैठते हैं या करवट लेकर मोबाइल चलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह गलत पॉस्चर रीढ़ और जोड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल सकता है, जिससे दर्द और सूजन हो सकती है. इसलिए हमेशा पीठ सीधी रखकर ही बैठना फायदेमंद माना जाता है और सोते समय गर्दन के नीचे सही ऊंचाई वाला तकिया जरूर रखें.

एक्सरसाइज की कमी: शरीर को एक्टिव न रखने से जोड़ों की लचीलापन कम हो सकता है. इसलिए रोजाना हल्की एक्सरसाइज या योगा जरूर करना चाहिए. यह शरीर को कई समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकता है.

ज्यादा वजन: मोटापा कई समस्याओं का कारण बन सकता है और उन्हीं में से एक दिक्कत है जोड़ों में दर्द. ज्यादा वजन होने के कारण घुटनों और टखनों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है. जिसके कारण दर्द शुरू हो सकता है. इसलिए अपने खाने-पीने की आदतों में कुछ बदलाव करके वजन को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी हो जाता है.

