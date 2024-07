अपनी उम्र से छोटा दिखना है, तो रोज खाना शुरू कीजिए सिर्फ ये एक चीज, 40 में भी दिखेंगे 24 के

How Do I Get Younger Looking Skin: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा जवां दिखें और उनकी उम्र का असर उनके चेहरे पर ना दिखे. हम सभी हमेशा फिट और सुंदर दिखना चाहते हैं. ये आप भी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल और खानपान का सीधा असर हमारे शरीर और त्वचा पर पड़ता है. हम जैसा खाते हैं वैसे ही दिखते हैं. अगर हम सही खानपान और हेल्दी आदतें अपनाते हैं तो न केवल हम हेल्दी रहते हैं, बल्कि अपनी उम्र से भी छोटे दिख सकते हैं. हालांकि बहुत से लोग जवां दिखने के लिए आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लंबे समय में नुकसानदायक हो सकती हैं. जवां दिखने के नेचुरल तरीके भी हैं जिन्हें अपनाकर आप जवां स्किन पा सकते हैं. कुछ लोग सवाल करते हैं कि जवां दिखने के लिए क्या खाएं? या हेल्दी स्किन डाइट में क्या शामिल करें, तो आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे रोजाना खाने से आप अपनी उम्र से छोटे दिख सकते हैं.

बुढ़ापा दूर रखने के लिए खाएं ये एक चीज? | What To Eat To Keep Old Age Away?

अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाकर थक चुके हैं और नेचुरल तरीके से जवां स्किन पाना चाहते हैं, तो अखरोट एक ऐसा सुपरफूड है जो आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी त्वचा को भी जवान बनाए रखने में मदद करता है. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं.

अखरोट खाने के फायदे | Benefits of Walnut

1. त्वचा की नमी बनाए रखता है

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है. यह ड्राई स्किन से बचाता है और उसे मुलायम और कोमल बनाए रखता है.

2. एंटी-एजिंग गुण

अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जो त्वचा को उम्रदराज दिखाने के मुख्य कारण होते हैं. इससे त्वचा की झुर्रियां कम होती हैं और वह लंबे समय तक जवान बनी रहती है.

3. त्वचा की चमक बढ़ाता है

अखरोट में विटामिन ई होता है, जो त्वचा की चमक को बढ़ाने में मदद करता है. यह त्वचा को एक नेचुरल ग्लो देता है और उसे ताजगी से भर देता है.

4. बालों के लिए फायदेमंद

अखरोट में बायोटिन होता है, जो बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है. इसके नियमित सेवन से बालों का गिरना कम होता है और बालों की ग्रोथ में सुधार होता है.

कैसे करें अखरोट का सेवन? | How To Eat Walnut

सुबह खाली पेट: रोज सुबह खाली पेट 3-4 अखरोट खाने से आपको इसके बेहतरीन लाभ मिलेंगे.

स्नैक्स के रूप में: आप अखरोट को अपने स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं. इसे सलाद, योगर्ट या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं.

दूध के साथ: अखरोट को दूध में मिलाकर पीने से उसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाती है.

अखरोट एक बेहतरीन सुपरफूड है जो न केवल आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. अगर आप रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी उम्र से छोटे दिखेंगे, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, तो आज ही से अखरोट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और अपनी उम्र को मात दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)