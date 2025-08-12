पिंपल्स ज्यादा होते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए ये चीजें, स्किन डॉक्टर ने बताया डाइट में कौनसे फूड्स करें शामिल

Healthy Foods: चेहरे पर अक्सर ही अलग-अलग तरह की दिक्कतें होने लगती हैं और इन्हीं में से एक है पिंपल्स होना. पिंपल्स (Pimples) अलग-अलग तरह के हो सकते हैं. कुछ लाल नजर आते हैं, कुछ छोटे दाने जैसे होते हैं और कुछ पस से भरे होने के कारण सफेद और बड़े दिखाई पड़ते हैं. वैसे तो ये पिंपल्स कुछ ही दिनों में खुद ठीक हो जाते हैं लेकिन इनका बार-बार होना इस बात की ओर इशारा हो सकता है कि शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जुश्या भाटिया सरीन उन फूड्स का जिक्र कर रही हैं जिन्हें सभी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. ये वो फूड्स हैं जिनसे चेहरे पर पिंपल्स नजर नहीं आते हैं और स्किन क्लीन और क्लियर (Clear Skin) नजर आती है. आप भी इन फूड्स को अपने खानपान का हिस्सा बना सकते हैं.

पिंपल्स ना हों इसीलिए खाएं ये चीजें | Foods To Eat To Avoid Pimples

डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि डाइट में जिंक को शामिल करना चाहिए जिससे पिंपल्स दूर रहें. जिंक से भरपूर फूड्स (Zinc Rich Foods) में काजू, भुने हुए कद्दू के बीज और साबुत गेंहू शामिल हैं. जिंक से भरपूर फूड्स त्वचा पर ऑयल को कंट्रोल करते हैं. ओमेगा-3 फिश ऑयल्स का सेवन किया जाए तो इससे त्वचा पर इंफ्लेमेशन कम होती है. चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट से शरीर को अच्छी मात्रा में ओमेगा-3 मिल जाते हैं. गट हेल्थ अच्छी ना रहे तो इससे भी चेहरे पर मुंहासे निकल सकते हैं. इसीलिए डाइट में उन फूड्स को शामिल करना जरूरी है जिनसे पेट की सेहत अच्छी रहे और चेहरे पर फोड़े-फुंसिया ना निकलें. घर पर जमाई गई दही, बिना विनेगर के बना आचार और कांजी गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं.

पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए चेहरे पर कुछ फेस मास्क (Face Mask) लगाए जा सकते हैं. इन फेस मास्क से पिंपल्स जल्दी भरते हैं. आप एंटीबैक्टीरियल गुणों और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर दालचीनी और शहद का फेस मास्क बनाकर लगा सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए एक चम्मच दालचीनी पाउडर में 2 चम्मच शहद डालें और मिक्स कर लें. इस फेस मास्क को चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटाया जा सकता है. हफ्ते में एक-दो बार इस फेस पैक को लगाने पर स्किन निखर जाती है. एलोवेरा भी चेहरे पर बेहद फायदेमंद साबित होता है. एलोवेरा को चेहरे पर सादा लगा सकते हैं या फिर इसमें हल्की हल्दी डालकर चेहरे पर लगाएं. चेहरा निखर जाता है और त्वचा को सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं.