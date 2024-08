शुगर रोगियों के लिए जहर के समान है चाय, जानिए डायबिटीज में खाली पेट चाय पीने के खतरनाक नुकसान

Why Diabetics Should Not Drink Tea: डायबिटीज के मरीजों को खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए. इसके बजाय उन्हें अपने दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ते से करनी चाहिए, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद हो. अगर चाय पीनी ही है, तो उसे भोजन के बाद लेना बेहतर होगा. अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा होता है. डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान का खास ध्यान रखना पड़ता है. उनके लिए खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. यहां जानिए इसके कारण और संभावित नुकसान.

डायबिटीज में क्यों नहीं पीना चाहिए खाली पेट चाय? | Why Should One Not Drink Tea On an Empty Stomach In Diabetes

1. ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन

खाली पेट चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल में अचानक गिरावट हो सकती है. चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो इंसुलिन बनने और प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं. यह स्थिति डायबिटीज मरीज़ों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया (ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा गिरावट) हो सकता है.

2. पाचन तंत्र पर प्रभाव

खाली पेट चाय पीने से गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है. डायबिटीज़ के मरीजों में पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर हो सकता है और यह स्थिति उनके लिए और भी कठिनाइयां पैदा कर सकती है.

3. एनर्जी लेवल में कमी

चाय में मौजूद कैफीन शरीर को एनर्जी प्रदान करने के बजाय खाली पेट इसे और भी थका सकता है. डायबिटीज के मरीजों को एनर्जी की बहुत जरूरत होती है और खाली पेट चाय पीने से उन्हें दिनभर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.

4. डिहाइड्रेशन का खतरा

चाय में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जो शरीर से पानी की मात्रा को कम कर सकते हैं. खाली पेट चाय पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है.

5. डाइट में असंतुलन

खाली पेट चाय पीने से भूख कम हो सकती है, जिससे मरीज पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं ले पाते. यह स्थिति उनके शरीर को जरूरी पोषक तत्वों से वंचित कर सकती है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

